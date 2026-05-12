Joaquín Prat reacciona ante su incierto futuro por los cambios que ha anunciado Telecinco en las tardes

Este martes, Telecinco ha anunciado una revolución prácticamente total para sus tardes de cara al verano con un nuevo dating show con Carlos Lozano y una versión diaria de 'De Viernes' con Santi Acosta y Beatriz Archidona en relevo de 'El diario de Jorge', que se marchará de vacaciones. Mientras que 'El tiempo justo' de Joaquín Prat sobrevive al terremoto aunque con una versión más reducida.

Así, tal y como ha explicado Telecinco, sus tardes arrancarán con 'Amor o lo que surja', un nuevo dating show que recuperará el espíritu de 'Mujeres, hombres y viceversa' provocando que 'El tiempo justo' recorte su horario y duración en las tardes a partir del mes de junio.

Un recorte que supondrá además un cambio en sus contenidos pues dejará de abordar la crónica social y el corazón para dejar dichas secciones a 'De lunes a viernes', el nuevo magacín con el equipo de 'De Viernes' que presentarán Santi Acosta y Beatriz Archidona en sustitución de 'El diario de Jorge'.

"'El tiempo justo' se reducirá en duración y veremos su posible evolución durante el verano", comentaba Alberto Carullo, el director general de contenidos de Mediaset. "El programa se centrará más en la actualidad y los sucesos, lo importante es seguir lo que demanda el público que es seguir informando sobre lo que pasa. Dependerá de la actualidad", apostillaba Jaime Guerra, el director de producción de contenidos de Mediaset.

Sobre la continuidad de Joaquín Prat, Mediaset ha recordado que el presentador se tomará una baja por paternidad pero seguirá ligado al programa y a la cadena. "Joaquín continúa con nosotros. Pero tendrá un tiempo de descanso porque va a ser papá y luego tendrá sus vacaciones", recordaba Jaime Guerra.

Joaquín Prat ironiza sobre su final en Telecinco

Poco después de los anuncios de Telecinco, el propio Joaquín Prat ha ironizado sobre la posible muerte de 'El tiempo justo' ante el terremoto de cambios de la cadena después de que el pasado viernes ya bromeara con que le había llegado el finiquito al recibir un sobre por la promoción de 'Hay una cosa que te quiero decir'.

Lo hacía en plena conexión con Patricia Pardo al final de 'Vamos a ver' al promocionar que por la tarde iba a contar con el padre Apeles como invitado en 'El tiempo justo'. "Hoy las primeras imágenes de Orson y los detalles de cómo es su nueva vida. Además de la visita del padre Apeles, que igual nos bendice o igual directamente nos da la extremaunción", soltaba sin pudor. "Pues no, seguro que os bendice. Un beso enorme, compañeros", le contestaba Patricia. "Adiós", decía Joaquín mientras se quitaba el pinganillo.