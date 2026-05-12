Mediaset España ha anunciado este martes, 12 de mayo, que renueva el contrato de larga duración de Ana Rosa Quintana. El grupo de comunicación y la veterana periodista han alcanzado "un acuerdo" para reeditar su relación laboral, que ya acumula más de dos décadas.

No se precisa por cuánto tiempo se revalida esa vinculación contractual, pero se presume que, al menos, lo hará por dos años más, que suele ser normalmente el plazo de tiempo que se maneja en este tipo de contratos con los rostros estrella de las cadenas.

"No ha habido una negociación como tal. Es prolongar la relación de Ana Rosa para los próximos años. Ha sido mirarse a la cara y decir que ambos estamos convencidos de seguir adelante", ha apuntado en ese sentido Alberto Carullo, Director General de Contenidos de Mediaset España.

Esta determinación se produce en un momento en el que se avecinan profundos cambios en Telecinco, que precisamente han sido adelantados también este martes en una rueda de prensa a la que ha asistido El Televisero. Una remodelación que pasará por modificar la programación vespertina y posicionar nuevos proyectos.

"Referente de la televisión en España y uno de los rostros más emblemáticos de la compañía, Ana Rosa Quintana ha sido distinguida a lo largo de su trayectoria profesional con algunos de los reconocimientos más prestigiosos del sector, entre ellos el 'Premio Ondas a la Mejor Presentadora, ocho TP de Oro, dos Micrófonos de Oro, una Antena de Oro, el Premio Eisenhower por la Libertad de Expresión, el Premio Mujer Hoy otorgado a las mujeres más sobresalientes de España, un Premio del Club Internacional de Prensa y la Medalla de Honor de Madrid, entre otros galardones", saca pecho Mediaset junto al anuncio de la renovación.

🤝Mediaset España renueva el contrato de larga duración de @anarosaq 👏👏👏👏 pic.twitter.com/YNOh1NoLAz — Mediaset España (@mediasetcom) May 12, 2026

Así, la periodista se garantiza su continuidad en las mañanas de Telecinco después de cerrar del 4 al 8 de mayo su mejor semana en audiencias de la temporada al rozar el 14% de cuota; posicionándose así como el formato diario más competitivo de la cadena principal de Mediaset y el de mayor aportación, con cuatro puntos por encima de la provisional media mensual, que es de un 9,2%.

Eso sí, hay que puntualizar que el liderazgo de Ana Rosa Quintana se circunscribe a la batalla entre las televisiones comerciales, pues La 1 de RTVE ha mantiene inalterable la primera posición en audiencias en la franja matinal gracias al imbatible dominio de 'La hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo y de 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz y Adela González.