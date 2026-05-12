Fue en el mes de marzo cuando RTVE apartó a Isabel Durán por propagar el bulo sobre el pucherazo electoral antes de las elecciones autonómicas de Castilla y León sobre el supuesto fraude con el DNI digital. Posteriormente, la Junta Electoral Central le dio la razón a la periodista y este martes, 'Directo al grano' ha recuperado a la periodista como colaboradora.

"Después de un tiempo vuelve a nuestra mesa de análisis, Isabel Durán. La colaboradora, que en el ejercicio de su libertad de expresión, más ha agitado este plató", empezaba señalando Marta Flich antes de que 'Directo al grano' recuperara algunos de los momentos más tensos de la colaboradora con la presentadora y con Gonzalo Miró.

"¿Qué tal estás Isabel?", le preguntaba Marta Flich al darle de nuevo la bienvenida al programa de La 1. "Yo encantada de estar otra vez aquí con vosotros. Nunca he dicho un bulo. Jamás. Mi ética profesional me lo prohíbe. Lo que yo conté era tan real como que la Junta Electoral Central prohibió el método de identificación digital del Gobierno por falta de seguridad", empezaba diciendo la colaboradora.

Tras ello, Isabel Durán trataba de defenderse de las acusaciones de "bulera" que recibió. "A petición del PP por la que se había montado", le corregía Marta Flich sobre lo sucedido. "Porque lo tienen que plantear los partidos políticos. Yo informé a varios partidos, no hicieron ni caso, el único que lo hizo fue el PP y alguien tendrá que defender la integridad de todos los españoles y la seguridad en el voto", incidía la periodista.

"No hay ninguna teoría de la conspiración. Era que había una falta de seguridad y ya está y se ha resuelto", aclaraba Durán. "La JEC también dijo que no se había producido ninguna denuncia ni nada en absoluto. Dicho lo cual también dijiste que nosotros no nos habíamos hecho eco de esa noticia y la verdad es que sí que nos hicimos eco", le replicaba Marta Flich. A lo que Isabel Durán trataba de justificarse asegurando que "yo vi el vídeo de TVE diciendo que era un bulo".

Era entonces cuando 'Directo al grano' rescataba una noticia firmada por Isabel Durán denunciando que en TVE habían ocultado la resolución de la JEC sobre la prohibición del DNI digital en las elecciones por falta de seguridad. "No es verdad porque si que nos hicimos eco de esta resolución", le dejaba claro Marta Flich dando paso a un vídeo del 'Telediario' en el que se abordó dicha polémica y cómo TVE se hizo eco de la decisión de la JEC.

Gonzalo Miró se enfrenta a Isabel Durán en su regreso a TVE

Gonzalo Miró e Isabel Durán en 'Directo al grano'

"Eso es falso porque la información a la que yo me refiero es que claro que TVE se hizo eco de la suspensión provisional que fue en marzo, pero el 23 de abril que es cuando yo publico la noticia, es la ratificación", trataba de defenderse Durán. "No me queréis escuchar. Hubo dos resoluciones. Una en marzo que si la recoge TVE y otra en abril mucho más importante que es cuando dice que queda suspendida la resolución esa información no aparece ni en TVE ni en RNE", incidía la colaboradora.

"¿Pero tú no acabas de ver el vídeo informando sobre lo que dices que no se informó?", le cuestionaba Gonzalo Miró. "En marzo", defendía Durán. "Pero si no nos tienes que convencer a nosotros es que se acaba de ver las imágenes", le contradecía Gonzalo Miró. "¿Qué parte de que son dos resoluciones no entiendes?", volvía a repetir Isabel. "Que sí, que tú quieres que se informe cuando a ti te convenga. Dicho esto, bienvenida y muchísimas gracias por velar por el voto español para que estemos más tranquilos por la cantidad de gente que estaba falsificando sus votos en las elecciones autonómicas", concluía con sorna Gonzalo Miró.

"Yo nunca. No confundamos, no manipulemos. Jamás he dicho que haya fraude, lo que dije es que poder suplantar identidades se podía hacer con una aplicación", se defendía Isabel Durán. "Y con el DNI físico también", le recordaba Gonzalo Miró. "Recomiendo que veáis RTVE Verifica donde se explica todo esto de forma amplia y sin llevar a equívocos y engaños", solicitaba Marta Flich.

Finalmente, Marta Flich dejaba claro por qué se dejó de contar con Isabel Durán. "Dicho lo cual. Por cerrar el tema de Isabel, a la que nos alegramos mucho de ver y ella también por lo que hemos hablado fuera, en función de los contenidos que tiene el programa se llama a unos colaboradores u a otros. Ha habido momentos en los que hemos prescindido momentáneamente de algunos colaboradores. Ahora vuelves tú y vuelve otra gente. Ya está por dejarlo zanjado. Bienvenida", concluía. "Yo estoy encantada y no cambiaré", avisaba ella.