Radio Televisión Española (RTVE) ha tomado medidas con celeridad respecto a la continuidad de Isabel Durán como colaboradora habitual de uno de los espacios más destacados de la programación de La 1. Tras la colosal polémica sobre el bulo del pucherazo electoral, la corporación ha decidido desconvocarle y apartarle de la tertulia de 'Directo al grano', el formato conducido cada tarde, de lunes a viernes, por Marta Flich y Gonzalo Miró.

La propia damnificada lo ha hecho público este jueves en su perfil oficial de la red social 'X' y, para mayor difusión, a través de un artículo en el medio El Debate, en el que se denuncia que el organismo estatal ha cedido ante la fuerte "presión en redes" que ha existido en los últimos días apelándose a su despido.

"RTVE me aparta tras publicar la investigación sobre la grieta en la identificación digital en las urnas", ha anunciado Isabel Durán, defendiendo al mismo tiempo que "no es un bulo" y reafirmándose en que se trata de "una información verificada".

RTVE me aparta tras publicar la investigación sobre la grieta en la identificación digital en las urnas.



No es un bulo.

Es una información verificada y publicada en @eldebate_com



Abro hilo👇https://t.co/Uh8HGIF6gy — Isabel Durán (@IsabelDuran_) March 19, 2026

Lo cierto es que esa publicación, que se produjo dos días antes de las elecciones a la Junta de Castilla y León, le ha colocado en la diana; siendo acusada de haber fabricado una grave fake news con el altavoz inmediato de Isabel Díaz Ayuso, que no tardó en compartirlo y, por ende, amplificarlo.

La polémica de Isabel Durán que motiva su cese como colaboradora de 'Directo al grano' en La 1

Todo comenzó cuando Isabel Durán firmó en El Debate una pieza en la que explicaba cómo se podía falsear supuestamente una identidad para votar a través de la aplicación del Gobierno miDNI. El artículo señalaba lo fácil que es crear identidades falsas a través de la Inteligencia Artificial (IA) para cometer fraude en una convocatoria electoral.

Precisamente en el día de cierre de campaña para los comicios castellanoleoneses -el 13 de marzo- Durán difundió también un controvertido vídeo, que le granjeó feroces críticas, intentando demostrar cómo adulterar la identidad en plataformas como miDNI o miDGT y deslizando, a su vez, que se podría votar todas las veces que se quisiera. Además, también afirmó que nadie comprueba si esas identidades son veraces o no porque "el ministerio de Marlaska pidió a la Junta Electoral Central que eliminara esa autentificación para identificarse ante las urnas".

Esto situaba a Isabel Durán en una posición de absoluta ignorancia, ya que, aunque pudiesen existir esas supuestas "grietas", para poder votar hay que estar inscrito en el censo. Es la forma de garantizar la identidad real del votante. La mesa se encarga de comprobar que una persona llamada a las urnas no pueda votar más veces. Si no estás en ese censo, directamente no puedes ejercer el derecho. Inventar varios documentos de identidad en una aplicación no te inscribe en ningún censo. Del mismo modo que falsificar un DNI físico tampoco permitiría realizar el sufragio.

Todo este bulo fue desmontado de un plumazo el pasado lunes en 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz, donde se dejó a la colaboradora a los pies de los caballos. Y ahora, el siguiente paso en RTVE ha sido prescindir de su participación en 'Directo al grano'.

"La decisión adquiere un significado que va más allá de una simple cuestión de agenda o programación. La televisión pública, financiada con dinero de todos los españoles, una vez más, se pone al servicio de la manipulación y desinformación gubernamental", ha denunciado Isabel Durán por medio de un texto de El Debate. "No nos callarán", remata.