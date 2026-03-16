'Mañaneros' con Javier Ruiz pone de vuelta y media a Isabel Durán en dos minutos tras un bulo amplificado por Ayuso

En el programa 'Mañaneros 360' de Javier Ruiz, en La 1 de RTVE, han desmontado de un plumazo a Isabel Durán señalando y denunciando el bulo del pucherazo del DNI digital que propagó dos días antes de las elecciones autonómicas de Castilla y León.

Todo arrancó cuando la presunta periodista publicó en el medio El Debate una pieza en la que explicaba cómo se podía falsear la identidad para votar a través de la aplicación del Gobierno. El artículo señalaba lo fácil que es fabricar identidades falsas a través de la Inteligencia Artificial (IA) para cometer fraude en los comicios de ayer.

Justo en el día de cierre de campaña, Isabel Durán divulgó también un controvertido vídeo, lapidado a críticas, intentando demostrar cómo falsear la identidad y deslizando que se podría votar todas las veces que se quiera, asegurando, además, que nadie comprueba si esas identidades son veraces o no.

Esta grave fake news, amplificada después por Isabel Díaz Ayuso, que no tardó en compartirla en sus redes sociales, situaba a Durán a los pies de los caballos, pues dejaba a las claras su supina ignorancia: ¿no sabe que hay un censo, que hay que estar inscrito y que, si votas una vez, ya no puedes hacerlo una segunda?

Cada vez hay motivos para pedir plena seguridad en el voto de las próximas Elecciones Generales.



El que promueve manifestaciones -a todas luces ilegales- en jornada de reflexión; ató el Constitucional urgentemente; nacionaliza masivamente; con denuncias de pucherazos en el voto… pic.twitter.com/7YjtqJnP6l — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 14, 2026

Un despropósito en toda regla que ha abordado Javier Ruiz en 'Mañaneros 360': "Hemos vuelto a vivir el bulo del pucherazo, de la manipulación electoral. Otra vez más. Se sembró ese bulo sobre Correos y la manipulación del voto por correo. Mentira. Sobre las garantías del proceso. Mentira. Y esta vez, Isabel Díaz Ayuso alimentando el bulo de que se podía falsificar el DNI y que con eso podías votar muchas veces".

"Hay que estar censado", ha subrayado el comunicador. "La Junta Electoral Central, cada mesa y cada uno de los que están dando lectura de ese censo deberían haber participado en esa conspiración, pero esto es lo que se ha vendido. Antes de unas elecciones, otra vez, siembran la sombra del pucherazo electoral", ha denunciado Ruiz, dando paso a una pieza en la que directamente han desarmado y retratado a Isabel Durán.

"Para poder votar hay que estar inscrito en el censo. Es la forma de asegurar la identidad real del votante. La mesa se encarga de comprobar que una persona llamada a las urnas no pueda votar más veces. Si no estás en ese censo, no votas. Inventar DNIs en una aplicación no te inscribe en ningún censo; igual que falsificar un DNI físico, que tampoco te permitiría votar. Por tanto, el bulo publicado en El Debate no tiene ninguna validez", ha sentenciado la voz en off del vídeo emitido en La 1 de RTVE.

"De Isabel a Isabel. Durán, erre que erre con las fake news"

"Aun así, el PP lo usa para alertar de un supuesto pucherazo", han criticado, pues, como apuntamos, Isabel Díaz Ayuso sirvió altavoz en cuanto se publicó el bulo. "Cada vez hay más motivos para pedir plena seguridad en el voto de las próximas elecciones generales", escribió la presidenta madrileña en la red social X.

"De Isabel a Isabel. Durán, erre que erre con las fake news", han rematado con sorna desde 'Mañaneros 360', poniendo en entredicho, como no podía ser de otra manera, su profesionalidad. "Quien quiera votar con DNI falsificado se expone a delitos castigados con pena de cárcel", han recordado para concluir la pieza.