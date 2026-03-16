Antonio Naranjo se ha rebotado por la publicación que Javier Ruiz, periodista y presentador de La 1 de RTVE, ha difundido recientemente en la red social 'X'. Un post del perfil 'Spanish Revolution' en el que se recoge el escándalo que se vivió la semana pasada en 'En boca de todos' y que desembocó en la marcha de Sarah Santaolalla de manera definitiva.

Esta mencionada cuenta titula que ese suceso en el programa de Mediaset fue "acoso" y deja el siguiente texto para acompañar el vídeo del momento: "Lo de Sarah Santaolalla no es un incidente aislado. Es un formato. Un formato donde tertuliano ultra provoca, el presentador mira hacia otro lado y la víctima acaba siendo el espectáculo. Desacreditar y acosar en directo. Nacho Abad y Antonio Naranjo deberían estar fuera de la televisión".

Pues bien, este post en el que se pide el despido de Abad y Naranjo por el bien de la tele, y que por cierto ha arrasado en visualizaciones e interacciones con siete mil 'me gusta', fue compartido sin titubeos por Javier Ruiz, que con este movimiento dejaba muy nítida su posición ante la "encerrona" y el dantesco show que la analista política denunció por parte de 'En boca de todos'.

Lo de Sarah Santaolalla no es un incidente aislado.

Es un formato.

Un formato donde tertuliano ultra provoca, el presentador mira hacia otro lado y la víctima acaba siendo el espectáculo.



Desacreditar y acosar en directo.

Nacho Abad y Antonio Naranjo deberían estar fuera de la… pic.twitter.com/PllH4fYzl3 — Spanish Revolution (@Spanish_Revo) March 11, 2026

Y al ver ese repost del popular comunicador, Antonio Naranjo, autor del deplorable episodio que se vivió en 'En boca de todos' tras cuestionar los hechos denunciados por Santaolalla respecto al agitador ultra Vito Quiles, ha saltado un tanto escocido.

"Esto va difundiendo también Javier Ruiz: que yo soy un ultra, que Nacho Abad otro, que acosamos a su pareja y que deberían echarnos de televisión. Ay madre. Le regalo un nombre nuevo para su programa: Cantamañaneros", ha escrito el presentador de 'TeleAyuso', siguiendo su cruzada contra Sarah Santaolalla y, ahora, también con un periodista que le da sopas con honda cada día en el oficio de la información.