Sarah Santaolalla abandona con ataque de ansiedad el programa de Nacho Abad tras cruzar todos los límites Antonio Naranjo

En 'En boca de todos' se han cruzado todos los límites este martes, 10 de marzo, cuando Antonio Naranjo ha encarado a Sarah Santaolalla afirmando que la denunciada agresión de Vito Quiles es falsa y que todo obedece a un montaje en connivencia con el Gobierno para "consolidar un relato de que en España es todo ultraderecha, violencia y máquina del fango".

"Lo primero que le preguntaría a Sarah es si vas a seguir con el cabestrillo puesto", le ha interpelado el tertuliano con retranca. "Hasta que el informe médico así lo pida", ha replicado ella. "No puedo mirar para otro lado después de publicarse que Marlaska te ha puesto escoltas", ha proseguido él, con el claro objetivo de ponerle en el disparadero ante la audiencia de Cuatro.

"Yo no vengo a hablar de mí, no vengo a esto eh. Es una situación privada y no vengo a esto. Yo no hablo de la vida de los demás y yo no he visto esa noticia", ha saltado Sarah Santaolalla, pidiendo frenar a Naranjo y sus infames intenciones. "Este tema no está en escaleta, pero no voy a censurar a Antonio", le ha espetado Nacho Abad a pesar de que, supuestamente, no era un contenido programado del programa de Mediaset.

"¿O sea que cuando hablamos de los problemas de otros sí censuramos?", ha reaccionado ella, absolutamente perpleja con la situación sobrevenida que estaba viviendo. "Yo no me puedo resistir a formar parte de un atrezo. Cuando he visto lo que tú has denunciado, he visto lo que ha dicho el médico forense, lo que ha dicho el juez y lo que el Gobierno ha hecho con tu caso, con tu complicidad, no me puedo quedar callado", ha continuado desacreditándole Antonio Naranjo.

"Nacho, esto es un poco sucio. Yo no he hablado de las deudas o de los problemas judiciales de nadie. Aquí has parado en esta mesa muchas cosas y lo que estás haciendo ahora es complicidad frente a una campaña de acoso y derribo que sabes que llevo sufriendo durante mucho tiempo", ha estallado Sarah Santaolalla, impotente con la actitud del presentador de 'En boca de todos'.

"Aquí has parado cuando hemos hablado de otros, de parejas, de primos, de hermanos, de deudas y problemas judiciales. Y lo que estás haciendo ahora es un ejercicio de cobardía y de complicidad con lo que se está haciendo. Y esto no es a lo que he venido. ¿Está en escaleta este tema? Porque yo no estoy para participar en estos circos mediáticos. Si esto era una encerrona, se dice, pero yo no he venido a esto. Que venga dirección y me diga, pero yo no he venido a esto", ha proseguido protestando la analista política, dirigiéndose seriamente a la dirección del magacín.

"A mí no me vas a acusar de encerrona porque yo no he planificado nada con Antonio", le ha rebatido Nacho Abad, que lejos de apaciguar el ambiente se ha aliado a Antonio Naranjo. "¿Qué es esto? Si no está en escaleta, no está para nadie (...) No he venido a esto, no he venido a esto. ¿Me piro? ¿A poner al mismo nivel a agresor y a víctima?", ha explotado una Sarah Santaolalla al borde del llanto y revictimizada de nuevo.

Sarah Santaolalla no aguanta más y deja su puesto en 'En boca de todos': "No he venido a esto"

"No seas sucio porque yo jamás he tocado tus problemas con la justicia", ha confrontado la colaboradora a un Antonio Naranjo que no cejaba en su empeño de atacar a Sarah y descreditar el episodio con Vito Quiles. "Es alucinante esto. Que me deje de enfocar la puñetera cámara. ¿Me puede dejar de enfocar la cámara?", ha exigido Santaolalla para, acto seguido, levantarse de su puesto y abandonar el plató a gritos y lanzando el micro y la petaca al suelo.

Impasible a su ataque de ansiedad, Naranjo ha continuado vilipendiándole: "Yo no puedo permanecer al margen cuando el juez y el médico forense dicen que se lo ha inventado, que no tiene lesiones y que no hay razón ni compatibilidad entre lo que ella denuncia y lo que realmente ha pasado".

"Yo en las imágenes personalmente no veo ninguna agresión física. Las he mirado una y otra vez y no veo una agresión. Y veo un auto del juzgado que dice que no hay lesiones objetivables", ha añadido Nacho Abad, alineándose con el colaborador de extrema derecha.