Crítica repetida en el veredicto del público al estreno de 'Servicio Secreto' con Alberto Chicote en La Sexta

Alberto Chicote ha regresado este jueves al prime time de La Sexta con un nuevo formato que supone una evolución de 'Pesadilla en la cocina'. En 'Servicio secreto', el chef se infiltrará como espía para destapar la verdad oculta en restaurantes al borde del colapso con el objetivo de ofrecer una segunda y, en muchos casos, última oportunidad a negocios que necesitan medidas urgentes para sobrevivir.

'Servicio secreto by Chicote' es la adaptación en España de 'Gordon Ramsay's Secret Service', un formato de Studio Ramsay Global distribuido por FOX Entertainment Global. El formato original logró un sólido rendimiento en streaming, situándose como el estreno veraniego de entretenimiento no guionizado más visto en streaming de FOX y entre los cinco lanzamientos no guionizados más vistos en la historia de la cadena en Estados Unidos.

En esta nueva apuesta, Alberto Chicote se enfrentará al desafío más exigente de su trayectoria en televisión, desplegando una faceta nunca vista: la de agente encubierto dispuesto a descubrir qué ocurre cuando nadie mira.

Un reto tan desafiante como novedoso, ya que, por primera vez, Alberto Chicote se infiltrará en restaurantes sin previo aviso, en plena nocturnidad y bajo el anonimato, con el objetivo de destapar la realidad que se esconde tras cada negocio a la deriva. Como en una operación al más alto nivel de confidencialidad, el chef no entrará con su habitual presencia reconocible, sino desde la sombra, apoyado en tecnología avanzada y un equipo de vigilancia que le permitirá analizar cada detalle antes de intervenir.

Cada misión comenzará con la ayuda de un informante interno: un miembro del equipo cuyo anonimato se mantiene en secreto y que actúa como pieza clave de la investigación. Gracias a este ‘topo’, Chicote obtiene acceso al restaurante y a su funcionamiento real, mientras el resto del equipo permanece ajeno a la mirada del especializado chef.

Durante sus incursiones nocturnas, y con la ayuda de dispositivos de diagnóstico como luz ultravioleta y otras herramientas de inspección, Chicote recogerá muestras de alimentos y de material de cocina para su análisis en laboratorios profesionales y detectará lo que a simple vista permanece oculto: deficiencias graves de higiene, acumulación de suciedad estructural, alimentos en mal estado o prácticas inadecuadas en la manipulación.

La Manga del Mar Menor, el primer destino de Chicote en su nuevo programa

Alberto Chicote en 'Servicio secreto'

Para el primer programa de estreno, Chicote se ha desplazado hasta una de las localidades más emblemáticas de Murcia, La Manga del Mar Menor, donde se encuentra 'ZM Isla del Ciervo', un restaurante con más de 25 años de historia, ubicado en un enclave privilegiado frente al mar, pero que hoy navega sin rumbo. Lo que un día fue un local de éxito, hoy sobrevive entre la falta de liderazgo, la ausencia de control y unas instalaciones que no cumplen los mínimos estándares de limpieza.

Su propietario, Miguel, reconoce que el restaurante no pasa por su mejor momento y que ha perdido la capacidad de dirigirlo. Disperso y cada vez más desvinculado, permite que el negocio se deteriore. A su alrededor, un equipo desestructurado: un cocinero sin experiencia previa junto a él, personal de sala sin directrices claras y una rotación constante de empleados que agrava aún más la situación.

Las investigaciones de Chicote le llevarán a descubrir un panorama alarmante: utensilios en condiciones deficientes, zonas de trabajo con una higiene muy por debajo de lo exigible, alimentos en mal estado, excrementos de aves en utensilios de cocina y una acumulación de suciedad en puntos clave. La conclusión es clara: la cocina es un enorme foco de suciedad.

Tras la intervención de 'Servicio Secreto by Chicote,' el restaurante afronta una nueva oportunidad. Pero su futuro dependerá del compromiso de su propietario y de la capacidad del equipo para trabajar unido. ¿Será suficiente para salvar un restaurante que lleva demasiado tiempo a la deriva?

La audiencia da su sentencia a 'Servicio secreto'

Tras su estreno en La Sexta, el público no ha dudado en utilizar las redes sociales para manifestarse sobre este nuevo programa conducido por Alberto Chicote. Algunos espectadores han celebrado la vuelta del chef y la apuesta por 'Servicio secreto'.

Enhorabuena @albertochicote y todo tu equipo, me está encantando #serviciosecreto

Porque es Pesadilla en la Cocina con la poca mejora que podía ese Formato, con estos 4 detallitos, está genial, mi más sincera enhorabuena!! — CÉSAR REY (@CesarReyMadrid) April 23, 2026

Todos los programas que hace @albertochicote los veo! Me encantan y él también, es un gran profesional #ServicioSecreto — 𝓛𝓲𝓭𝓲𝓪 𝓟𝓮𝓻𝓮𝔃🫦 (@lidiabeauty94) April 23, 2026

Pedazo estreno el programa #ServicioSecreto de @albertochicote!! Me esta encantando, entretenido y dinámico — Pablo (@Gomariz15) April 23, 2026

Como era de esperar, son muchos los que no han tenido reparos en comparar 'Servicio secreto' y 'Pesadilla en la cocina' asegurando que apenas hay diferencias y que es simplemente una evolución con Chicote en una furgoneta.

¿Qué diferencia hay entre #ServicioSecreto y "Pesadilla en la cocina"? No la encuentro. — Tu Lapi televisiva. (@ComentandoTivi) April 23, 2026

Esto es más de lo mismo pero más soso #serviciosecreto — realitics (@realitics3) April 23, 2026

No veo mucha diferencia a pesadilla ..#ServicioSecreto — Edurne (@berlina222) April 23, 2026

#servicioSecreto el nuevo pesadilla en la cocina con Chicote de Streamer — Jose (@Josema096) April 23, 2026

Pesadilla en la cocina desde una furgo 🤦‍♀️ #serviciosecreto — Cordosiesa (@Cordosiesa22) April 23, 2026

Para mí esto es muy parecido a Pesadilla en la cocina, no sé cómo será el del chef Ramsay. Si queréis ver un programa bien montado del estilo mejor ver Mistery Dinners, es el primero que se hizo, esto es una copia mal hecha de ese programa 🙄 #ServicioSecreto pic.twitter.com/K65fKmjB7L — ☬ 𝕭ea𒉭 - Pɾιƚι Aɾԃαʂ Kαυɾ ॐ (@pritiardaskaur) April 23, 2026

El nuevo programa de Chicote es básicamente el miso. ¿Había problema de derechos del nombre o algo? #ServicioSecreto — Brais Marín (@braismf) April 23, 2026

¿¿!!!!Pero esto qué esssssss?!!?!¿Donde está la continuación de 'Batalla de restaurantes'? O 'pesadilla en la cocina'. Para qué innovar cuando algo está bien 🫩 Más forzado todavía 🫩🫩 #ServicioSecreto — Josete (@JoseteCarax) April 23, 2026

Pero si hay una crítica repetida es por el hecho de que Alberto Chicote se infiltre por la noche en el restaurante. En ese sentido, muchos no han dudado en cuestionar la veracidad de este formato y su legalidad. Algunos incluso han ido más allá tachando de montaje.

Infiltrarse de noche en un local no es delito?



NO ME CREO NADA#serviciosecreto — Liamerce (@liamerce) April 23, 2026

Pero cómo no van a saber que estaba por ahí Chicote si hay cámaras que se veían claramente #ServicioSecreto — DoraComentadoratv (@DComentadoratv) April 23, 2026

A ver cómo sigue esto porque por ahora no tiene sentido #ServicioSecreto — AliciaMime (@AliciaMime) April 23, 2026

Una FARSA de programa y todo teatro pero del malo, están comprados hasta los comensales. Eso es ilegal. Hasta aquí llegué, cambio de canal. #serviciosecreto — ZOREBE 💯 💚 🇪🇸 V.E.R.D.E. 🇪🇸 💚 (@zorebe) April 23, 2026

Todos los programas de Chicote son un reality guionizado aunque mínimamente creíbles, pero #ServicioSecreto no hay quien se crea absolutamente nada. — Cyrano De Bergerac (@CyranoD62903472) April 23, 2026

Quien ha llamado a Chicote? Esto no hay Dios que se lo crea… #ServicioSecreto — Cítrica_1982 (@Citrica1982) April 23, 2026