Netflix anuncia un cambio en el reparto protagonista de 'Animal', con un nuevo fichaje, y alarga su continuidad

'Animal', la rompedora comedia protagonizada por Luis Zahera y Lucía Caraballo, se convirtió en un auténtico fenómeno el pasado otoño; no solo en nuestro país sino fuera de nuestras fronteras. Durante semanas se colocó líder imbatible en Netflix, ocupando el Top 1 de lo más visto en España.

Además, se posicionó como la segunda serie más vista de habla no inglesa en todo el mundo por detrás de 'El genio y los deseos', y fue Nº 1 en países como Uruguay y Argentina. Este rendimiento justificó que la plataforma decidiera renovar por una nueva temporada.

Sin embargo, este jueves, Netflix ha sorprendido al anunciar que la serie producida en colaboración con Alea Media ha iniciado el rodaje de la temporada 2 y también de una temporada 3, lo que significa que la confianza de la compañía es máxima y a largo plazo.

En paralelo, el gigante del streaming también ha avanzado un relevante cambio en el reparto. Por supuesto, se mantendrán Luis Zahera y Lucía Caraballo al frente del elenco artístico principal, pero a él se sumará el actor y modelo Álvaro Mel ('La Fortuna', 'Manual para señoritas').

Carmen Ruiz, Adrián Viador, Raquel Nogueira, Lucía Veiga, Pepón Suevos, entre otros, también continuarán en la ficción creada por Víctor García León, escrita por Teresa Bellón, César F. Calvillo y Víctor G. León, dirigida por Laura M. Campos y Manu Gómez y producida por Aitor Gabilondo y Jota Aceytuno.

Por ahora, Netflix no ha informado sobre la fecha de estreno de los nuevos capítulos de 'Animal', pero, con las grabaciones ya en marcha, la segunda entrega podría llegar al catálogo en el tercer trimestre de este 2026.

Sinopsis de la nueva temporada de 'Animal'

El nuevo Kawanda Urban de Santiago de Compostela devuelve la ilusión a Antón. Pero su estabilidad se tambalea cuando su sobrina Uxía, recién diplomada en etología, se incorpora al negocio.

Juntos con la ayuda de Mike, nuevo gerente de Kawanda, ponen en marcha un popular servicio de entierros para mascotas que trae prosperidad a Topomorto. Sin embargo, el inesperado auge económico pronto revela un oscuro secreto que se esconde bajo la superficie.