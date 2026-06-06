Los 38 estrenos que ver la próxima semana del 8 al 14 de junio en Netflix, Prime Video, Movistar Plus, HBO Max o Filmin

Tras decir adiós al fin de semana alcanzamos casi el ecuador del mes de junio, porque el tiempo pasa volando, ya lo sabemos, y las plataformas siguen apostando por nuevos estrenos. Aunque esta semana es un poco floja en cuanto a títulos importantes llegando al streaming. De hecho, no tenemos ni un solo destacado de Netflix, algo que suele ser bastante anecdótico, y sobresalen más las películas que las series.

Por ejemplo, en Movistar Plus tenemos el estreno de tres de ellas, con 'Sonic 3', la película de F1 y la brasileña nominada a los premios Oscar 'El agente secreto'. Aunque dos de ellas ya las habíamos visto en otras plataformas como SkyShowtime para el erizo azul y Apple TV para la película de carreras de Brad Pitt.

Por otro lado, en el terreno de las series, Prime Video sale vencedora con dos apuestas para este verano. Una de ellas recoge el testigo de otras historias juveniles como 'El verano en que me enamoré'. Estamos hablando de la romántica 'Todos nuestros años'. Por otro lado, llega la temporada 4 de la española 'Atasco', repleta de comedia y varios de los rostros más conocidos de la ficción española. Y, en HBO Max, la tercera temporada de una de sus series de animación más famosas: 'Mis aventuras con Superman'.

Estrenos en Prime Video

Todos nuestros años

Sinopsis: Dos amigos de toda la vida exploran la eterna pregunta: ¿y si tu primer amor estuviera destinado a ser tu alma gemela? Una historia romántica sobre las posibilidades atemporales del amor.

Prime Video sigue buscando en el mundo de los fenómenos literarios para nutrir su catálogo de historias románticas juveniles. El último añadido es la serie 'Todos nuestros años', que nace de la novela superventas escrita por Carley Fortune: 'Todos nuestros veranos'. Esta serie es la historia de Percy y Sam, contada a lo largo de seis años y una semana en Barry's Bay, un pequeño pueblo situado junto a un lago.

En esta ocasión, los 8 episodios se estrenarán de golpe el 10 de junio. Los protagonistas Sadie Soverall en el papel de Percy y Matt Cornett como Sam, llevarán el peso de la historia, junto a Michael Bradway, que hace el tercero en discordia, hermano de Sam. "Creo que hay muchas escenas de 'primeras veces' entre Sam y Percy que fueron de mis favoritas de rodar", contó Cornett en una entrevista para Swooon. "Algunos de esos momentos de tensión lenta y progresiva del libro fueron muy divertidos de grabar. Creo que los fans se van a emocionar mucho al verlos".

"Yo tenía el libro todos los días en el set de rodaje", admite Sadie Soverall en una entrevista con ELLE. "Lo leía siempre momentos antes de empezar un día de rodaje, sobre todo para meterme de nuevo en lo que estaba pasando en la cabeza de Percy en ese momento".

Fecha de estreno: 10 de junio

Atasco (Temporada 4)

Sinopsis: Historias autoconclusivas conectadas por un monumental embotellamiento. Hay matrimonios al borde del colapso, invitados de camino a una boda, concursantes de TV derrotados, emergencias médicas, citas románticas que se tuercen, personajes excéntricos atrapados en mitad del caos circulatorio, e incluso un papamóvil enviado al Vaticano en una surrealista misión.

'Atasco' es una de las series más divertidas del catálogo de Prime Video, y además siempre destaca por tener un reparto increíble, con varias de las caras más conocidas del audiovisual televisivo en España. Creada por Rodrigo Sopeña, regresa con una cuarta temporada en la que destacan los nombres de Gorka Otxoa, Marta Hazas, Antonio Resines, Fernando Cayo, Santi Rodríguez, Ingrid García-Jonsson, Pepe Viyuela y David Lorente. Pero es que además, la gran novedad será la incorporación de Bárbara Rey, que llevaba varios años alejada de la interpretación y vuelve, dando vida a una mujer cuyo pueblo ha perdido en el Grand Prix (programa que ahora emite Prime Video en verano). Pero su regreso fue un poco accidentado, porque durante el rodaje, se cayó de cabeza y sufrió una brecha.

"Estoy harta de que me pongan de guapa, estoy deseando hacer cosas distintas y me encanta ponerme fea", dijo Bárbara Rey durante las pruebas de vestuario de la serie.

Fecha de estreno: 12 de junio

Estrenos en Movistar Plus

El Inmortal (Temporada 3)

Sinopsis: 2004. José Antonio lleva años fuera del narcotráfico, centrado en su hija y su familia. La Rubia dirige ahora la banda, que ha crecido exponencialmente, con nuevos métodos y socios. Todo se tambalea cuando un soplo pone a la policía tras un gran cargamento y apunta también a José Antonio. Comienzan los cinco peores días de la banda, en los que tendrán que enfrentarse a sus peores fantasmas y a decisiones que cambiarán todo para siempre.

Vuelve 'El Inmortal' con su tercera y final temporada. Una de las series más interesantes de Movistar Plus. Alejandro García y Teresa Riott lideran un reparto en el que repiten Marcel Borrás, Iván Massagué, María Hervás, Irene Esser, Jon Kortajarena y Gonzalo de Castro. Creada por José Manuel Lorenzo y dirigida por David Ulloa y Rafa Montesinos, tendremos seis episodios de unos 50 minutos cada uno para llegar al final de la historia. En los nuevos episodios, la Rubia (Teresa Riott) asume el control y se pone al mando de los Miami. Esta última temporada, frenética y condensada en solo cinco días, desarrolla varias tramas en paralelo que se entrelazan hasta confluir en una única historia.

"Yo siento que hablar de personajes buenos y malos en esta serie no existe, son seres humanos y las circunstancias que ellos viven. Esta tercera temporada es muy fuerte, muy intensa y todo pasa muy rápido. Los personajes llegan a límites muy interesantes de interpretar", contó Irene Esser en una entrevista para Vanity Fair.

Fecha de estreno: 11 de junio

Sonic 3: La película

Sinopsis: Sonic, Knuckles y Tails se reúnen para enfrentarse a un nuevo y poderoso adversario, Shadow, un misterioso villano cuyos poderes no se parecen a nada de lo que nuestros héroes han conocido hasta ahora. Con sus facultades superadas en todos los sentidos, el Equipo Sonic tendrá que establecer una insólita alianza con la esperanza de detener a Shadow y proteger el planeta.

Aún tenemos pesadillas con el primer diseño de Sonic para su debut en la gran pantalla. Fue tal el shock, y sobre todo, el hate en internet, que desde la productora se vieron obligados a cambiarlo por completo. Salimos ganando los fans, los espectadores y la propia película. Lástima que se estrenara justo al comienzo de la pandemia, porque ‘Sonic’ funciona como un tiro. Es divertida, ingeniosa, y encima es buena. Con un Jim Carrey desatadísimo. La segunda fue un éxito, al igual que esta tercera entrega, que cuenta con Keanu Reeves poniendo voz a Shadow, un nuevo enemigo de la pandilla.

Cine familiar perfecto del que cada vez hay menos. Sí, es una franquicia, pero a diferencia de otras, tiene corazón, tiene alma. Y el buen hacer del propio Carrey o James Mardsen hacen elevar el conjunto muy por encima de la media.

Fecha de estreno: 12 de junio

El agente secreto

Sinopsis: En 1977, durante la dictadura militar brasileña, Marcelo, un profesor que huye de un pasado turbulento, regresa huyendo a la ciudad de Recife, donde espera construir una nueva vida y reencontrarse con su hijo. Pero pronto se da cuenta de que la ciudad está lejos de ser el refugio que busca, que las fuerzas gubernamentales le persiguen y las amenazas de muerte se ciernen sobre él.

Brasil volvió a estar de moda este 2026. Si ya lo consiguió en 2025 gracias a la muy interesante 'Aún estoy aquí', este año le tocó a 'O Agente Secreto' ('El agente secreto') dirigida por Kleber Mendonça Filho. Estuvo a punto de dar la sorpresa en varias categorías de los Oscar, y mucho de ello es gracias a su actor protagonista, Wagner Moura, también nominado, y que nos sonará de la serie 'Narcos' de Netflix. Un intérprete comprometido política que ha aprovechado la gira promocional para denunciar la situación de su país. "Jair Bolsonaro fue presidente por la Ley de Amnistía que hizo que la gente olvidase lo horrible que podía ser un hombre así; él recuperó los valores de la dictadura en Brasil". Una película valiente, pausada, y que retrataba una época oscura de un país tan importante como Brasil.

Fecha de estreno: 12 de junio

F1: La película

Sinopsis: Sonny Hayes fue el fenómeno más prometedor de la Fórmula 1 en la década de 1990, hasta que un accidente en la pista acabó prácticamente con su carrera. Treinta años después es un piloto nómada a sueldo al que contacta su antiguo compañero de equipo, Rubén Cervantes, propietario de un equipo de Fórmula 1 al borde de la quiebra. Rubén convence a Sonny para volver a la categoría reina del automovilismo y tener una última oportunidad para salvar al equipo. Su compañero será el novato Joshua Pearce, el piloto estrella del equipo, que está decidido a imponer su propio ritmo.

Joseph Kosinski fue el encargado de revitalizar 'Top Gun' con su secuela, casi tres décadas después, uniendo un Tom Cruise que ha emergido como el salvador que el cine necesita en los últimos años. Aquí, Kosinski se une a Brad Pitt para hacer la película definitiva sobre la Fórmula 1, además de contar con Javier Bardem como el propietario de uno de los equipos de la película. Una auténtica sorpresa de 2025, que se volvió un éxito en taquilla, recaudando más de 650 millones, con un presupuesto de cerca de 250. Además, consiguió colarse en cuatro categorías de los premios Oscar, ganando el de Mejor Sonido. Un auténtico terremoto con el que Apple por fin consiguió ese taquillazo que llevaba ansiando tanto tiempo.

Visualmente es apabullante, y no te deja ni un solo segundo respiro. Brad Pitt vuelve a demostrar que es un buen reclamo para taquilla, y Kosinski, que entiende el nuevo cine como nadie. "Buscábamos crear la película de carreras más auténtica, realista y verosímil que se haya hecho jamás", comentó el director en una entrevista para GQ España.

Fecha de estreno: 12 de junio

Estrenos en HBO MAX

Mis aventuras con Superman (Temporada 3)

Sinopsis: Clark Kent acepta por completo sus orígenes kryptonianos y busca estabilidad. Sin embargo, la llegada de nuevos y poderosos "Supermen" (como Cyborg Superman y Superboy), junto con amenazas galácticas, pondrá a prueba el futuro de Metrópolis y sus lazos con Lois y Jimmy.

Desde que James Gunn tomó las riendas de los estudios DC, las cosas han cambiado para bien. Atrás ha quedado la oscuridad del DCEU con Zack Snyder a la cabeza. Han vuelto los colores, y sobre todo, a un personaje que nunca debió abandonarlos: Superman. No solo con la entrega en cines que se estrenó el verano de 2025, sino con su serie animada, 'Mis aventuras con Superman', que le da nuevas capas al personaje, haciéndolo de nuevo accesible para todo el mundo. Además, contando con la voz de Jack Quaid para darle vida. En esta tercera temporada de 10 episodios, se adaptará una de las etapas noventeras más recordadas del personaje.

"Lo que me encanta del personaje es que es una persona que quiere hacer lo correcto. Ver a un superhéroe haciendo algo súper y heroico es muy conmovedor para mí", comentó el actor para Yahoo! Entertainment. "Este es un personaje que ha existido durante tanto tiempo y tienes que arriesgarte y probar cosas nuevas porque de lo contrario te estarás repitiendo".

Fecha de estreno: 14 de junio

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