RTVE renueva uno de sus grandes programas de entretenimiento por una segunda edición y con una destacada novedad

RTVE ha decidido dar una nueva oportunidad a 'Hasta el fin del mundo', que tendrá segunda temporada y volverá a estar presentado por Paula Vázquez. La adaptación española del formato de la BBC 'Race Across the World' ya ha comenzado los preparativos para esta segunda edición, según informa el perfil Poco Pasa TV en sus redes sociales.

La segunda edición del reality producido por Zeppelin ('Gran Hermano') contará con una novedad que lo hará diferente. Y es que 'Hasta el fin del mundo' cambiará Latinoamérica por el continente asiático, de modo que los concursantes viajarán por varios países de Asia tras recorrer Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile en su primera temporada.

Esta alteración añadirá una dificultad para las parejas participantes pues el cambio de idioma será una barrera a la hora de poder comunicarse con los habitantes de cada país que visiten. Por ahora se desconoce quiénes formarán parte del casting y qué países exactos se recorrerán. Lo que si se sabe es que la grabación tendrá lugar durante el verano como ya pasara con la primera edición.

'Hasta el fin del mundo' volverá a la programación de La 1 tras cerrar su primera temporada con una media del 12,2% de share en sus diez entregas, de las cuales lideró en sus cinco primeras emisiones. La entrega más vista fue la tercera con un 15,1% y 991.000 espectadores mientras que la menos vista obtuvo un 9,7% y 616.000 espectadores.

EXCLUSIVA | De Latinoamérica a Asia: #HastaElFinDelMundo cruza al hemisferio oriental en su 2.ª temporada.



🐉 Paula Vázquez repetirá como presentadora en una nueva entrega del reality más extremo de TVE, que se grabará este verano. De China… para el mundo. pic.twitter.com/iIpoD1ReTj — Poco Pasa TV (@Pocopasatv) June 5, 2026

Así es la mecánica de 'Hasta el fin del mundo'

En 'Hasta el fin del mundo', las parejas participantes tienen que luchar por acabar los primeros en una carrera alrededor del mundo sin utilizar aviones ni dispositivos electrónicos, como móviles o GPS, y con una pequeña cantidad de dinero que, en el caso de la primera edición, era de 1300 euros, el equivalente al importe del billete de avión desde Costa Rica a Ushuaia, la ciudad argentina a la que tenían que llegar.

En cada entrega del programa, las parejas deben llegar a un checkpoint y firmar en un libro de viajes que registra su orden de llegada. Esto determina el orden de salida y la elección de ruta en la siguiente etapa, respetando las diferencias horarias entre los equipos. Los concursantes deben decidir qué medio de transporte usar (menos aviones), dónde dormir y cómo administrar sus escasos recursos.

En la primera temporada, las parejas participantes tuvieron la opción de trabajar para ganar algo de dinero extra, ya que si se quedaban sin fondos, debían abandonar la aventura. Las seis parejas de la primera edición de 'Hasta el fin del mundo' estaban formadas por Yolanda Ramos y su sobrina, Ainoa Olivares Ramos; Alba Carrillo y Cristina Cifuentes; Rocío Carrasco y su amiga Anabel Dueñas; Nia y J Kbello; Aldo Comas y José Lamuño; y Jedet y Adrea Compton, que se proclamaron las ganadoras.

Alba Carrillo desvela que TVE le "impuso" a Cristina Cifuentes como compañera de 'Hasta el fin del mundo'

Una de las parejas que mas dio que hablar fue la formada por la exmodelo y actual presentadora de 'El sótano club' en Ten, Alba Carrillo y la expolítica y expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes. Ahora, la primera ha desvelado en su programa que fue una imposición de la cadena para generar morbo, debido a sus diferencias ideológicas.

El pasado martes, Alba Carrillo contó en 'El sótano club' que, durante la primera edición de 'Hasta el fin del mundo', "yo le pregunté por Ayuso y lo cortaron". De esta forma, denuncia censura por parte de RTVE. Además, también cuenta lo mucho que ayudó a la ex política del PP: "Yo le llevé la mochila". Ante esto, uno de sus compañeros reveló que Cifuentes "tenía una lesión", a lo que la presentadora respondió: "Pues si tienes una lesión no vayas. A ver, hubo momentos bonitos, pero hubo otros momentos en los que estaba muy negativa".

Fue entonces cuando le preguntaron por qué decidió concursar con la política. Para sorpresa de los colaboradores del espacio, Alba Carrillo confesó que no fue decisión propia: "Me lo impusieron. Todos los demás pudieron escoger pareja y yo no, dijeron 'venga, la tonta del bote, tú, con Cristina Cifuentes'". "Me obligaron porque querían movida. Si es que no había más. A mí me llamaron en julio y me dijeron 'te tienes que ir a esto con ésta y sino nada'", añade.

Por último, la exmodelo quiso dar su opinión sobre su compañera de aventura: "Ella para un rato está bien y todo el mundo me lo dice, y cuando he coincidido con ella en programas bien. Pero para mucho rato es duro porque es muy negativa. Yo no me esperaba que fuera tan negativa", sentencia Alba.