RTVE aclara qué días emite 'La Promesa' esta semana en el avance del 27 al 31 de julio: La desaparición de Ángela y una traición

En su avance semanal de 'La Promesa' del 27 al 31 de julio, RTVE ha aclarado cómo quedarán las emisiones en la tarde de La 1. Y para buena noticia de los telespectadores del serial, por fin retomará su ritmo habitual, sin interrupciones de ningún tipo. La ficción se ofrecerá todos los días, recuperando sus cinco capítulos después de varias semanas sin ser así por el Mundial, el Tour de Francia o la cobertura de la visita del Papa.

A continuación, te ofrecemos el adelanto completo de todo lo que va a acontecer en la serie protagonizada por Arturo García Sancho y Xavi Lock, entre otros, esta semana; condicionada por impactantes descubrimientos, una desaparición que pondrá en jaque al palacio de los Luján y por la pasión furtiva y prohibida de dos parejas enamoradas que no pueden contener sus sentimientos.

¡Esta semana va de grandes pasiones❤️‍🔥!



Te dejamos un avance de los próximos capítulos de #LaPromesa pic.twitter.com/0tldPJr05x — La Promesa (@lapromesa_tve) July 26, 2026

Avance de 'La Promesa' del capítulo 873 - Lunes 27 de julio

Ciro, inusualmente amable, les propone a Julieta y a Manuel hacer un manual para averías. La idea les parece genial: la joven hará las ilustraciones. Petra lamenta la jugarreta de su hermana Tomasa. Pía y Ricardo también: les están haciendo la vida imposible y no saben por qué. Las cocineras logran vengarse de Julio, que odia las verduras, hirviendo col y apestando las cocinas. Aunque su maniobra genera nuevas quejas.

Alonso teme que Máximo termine consiguiendo que los chicos se vayan, pero es ley de vida... Martina y Adriano, sin Jacobo, viven en una burbuja de amor. Leocadia intenta abrirle los ojos a Ángela sobre las manipulaciones de Máximo, pero la joven, sorprendentemente, defiende al duque.

En el servicio, la autoridad de Tomasa se vuelve tiránica, provocando trampas por parte de las cocineras que Cristóbal intenta mitigar. Ciro y Lorenzo brindan porque su plan ha empezado a la perfección. El capitán lo ayudará a hacerse con los mandos. Tras tanta tensión, Samuel besa a María y ella le devuelve el beso. Pero además… ¡Carlo los ve!

Avance de 'La Promesa' del capítulo 874 - Martes 28 de julio

Carlo queda en shock tras presenciar el beso de Samuel y María Fernández. ¿Qué hará ahora? En la biblioteca, Ciro finge trabajar duro para que Manuel y Julieta confíen en él, mientras planea su traición. A ellos se les pasa el día trabajando en el manual. Alonso recrimina a Máximo que parece que ha venido a por Curro y no a verle a él. Y confiesa a Leocadia y Lorenzo su preocupación sobre las pretensiones del duque hacia su hijo.

Mientras, Máximo sigue intentando ganarse la confianza de Ángela a pesar de sus constantes rechazos. Ricardo ofrece su ayuda a Petra porque sabe que lo está pasando mal con la presencia de Tomasa. Martina y Adriano continúan viviendo su amor lejos de Jacobo. Carlo sigue afectado por el beso que vio y María anuncia el nombre de su hija: ¡se llamará Jana! Petra recrimina a Tomasa la jugarreta que le hizo con Leocadia; la respuesta de la doncella del duque es un bofetón que deja a Petra humillada…

Avance de 'La Promesa' del capítulo 875 - Miércoles 29 de julio

Petra no reacciona al bofetón, sumisa, y Tomasa dice haberse convertido en lo que ahora es por culpa de ella. Todos celebran que la niña de María Fernández vaya a llamarse Jana. Y Carlo sigue ojo avizor por lo del beso entre María y Samuel. Ella se da cuenta de que a Carlo le pasa algo, pero él no le cuenta la verdad.

Máximo y Ángela siguen enfrentados, tanto que Curro tiene que intervenir y separarlos en una de sus disputas. La guerra en el servicio continúa: las cocineras esconden a Julio verdura en su comida, cosa que detesta. Ricardo les advierte que es peligroso lo que están haciendo con tan mala suerte que Cristóbal los oye hablar. ¿Cuál será su reacción?

Martina sorprende a Adriano en mitad de la noche e, incapaces de reprimirse más, ¡terminan haciendo el amor! Máximo le revela a Leocadia su verdadero plan: quiere llevarse a Ángela para apartarla de su influencia… ¡la joven está escuchando a escondidas! Se entera así, de la peor manera, que Máximo es su padre.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 876 - Jueves 30 de julio

Cristóbal se muestra sorprendentemente a favor de que las cocineras fastidien a Julio con la verdura. Martina se marcha a hurtadillas tras una noche mágica con Adriano. ¡Están entregados a su historia de amor! Julieta confiesa a Manuel los celos que le provocó conocer el nombre de la niña de María Fernández y Pía le cuenta a Ricardo la reacción de Leocadia al descubrirlo.

La desaparición de Ángela alarma a todos: Manuel asegura que no notó nada raro en la joven cuando volvía de la cena y Leocadia se enfrenta a Lorenzo: ya la secuestró una vez, ¿es él quién está detrás de su desaparición? Lorenzo convence a Leocadia de que no es así. Curro regresa del cuartel sin noticias.

Ciro abronca a Julieta por salir a cenar sin consultarle, aunque ella le deja claro que ahora lo prioritario es encontrar a Ángela. Además, el muchacho se enfrenta a Manuel exigiendo cobrar por el manual. María le pide a Samuel que sea él quien bautice a Jana. Y Carlo se incomoda ante la idea, tratando de postergar el bautizo. ¿Lo conseguirá?

Avance de 'La Promesa' del capítulo 877 - Viernes 31 de julio

Ciro sigue insistiendo en cobrar por el manual, pero Manuel no da su brazo a torcer. El heredero del marquesado y Julieta se alían contra él. Carlo le comunica a María que no quiere que Samuel bautice a Janita, se inventa que un familiar suyo lo hará. Mientras, las cocineras, con la complicidad de Cristóbal, continúan colándole verdura a Julio, pero él termina descubriéndolo.

Curro y Leocadia comparten su desesperación: él acusa a Lorenzo, pero el capitán lo niega. Y Máximo intenta convencer a Leocadia de que su preocupación por Ángela es genuina. Las desavenencias entre Manuel y Ciro se agravan, y cuando Julieta trata de intervenir, Ciro la manda callar.

Cristóbal intenta convencer a María de aprovechar el bautizo para casarse con Carlo, pero ella sigue esquivando el tema. Teresa pone en guardia a Petra sobre las pesquisas de Tomasa, está preguntando por ella y el refugio a todos. Petra le revela a Martina que vio su beso con Adriano. Ciro, furioso, abronca a Julieta por haberse entrometido y está a punto de golpearla…