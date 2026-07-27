El ruego encarecido de Nuria Roca ante el incendio de Ávila, donde tiene su refugio junto a Juan del Val: "Léanlo"

Este verano está siendo el más devastador que se recuerda en cuanto a incendios se refiere. Ya son 77.000 las hectáreas calcinadas en Ávila, Madrid y Toledo por culpa de las llamas, y más de 115.000 personas han sido evacuadas y confinadas. Numerosos rostros conocidos se han hecho eco de esta emergencia climática, tal es el caso de Nuria Roca, que además, tiene una casa en los montes de Ávila.

La presentadora de 'La Roca' ha compartido en su perfil de Instagram el post que, hace unos días publicó el actor Alfonso Bassave. En él, mandaba un mensaje a Pedro Sánchez, a Isabel Díaz Ayuso, y a todos los gobernantes españoles. "Mientras vosotros, los políticos, os enredáis en discusiones patéticas, los ciudadanos sabemos que las causas son diversas y las soluciones requieren varios frentes. Hoy lloramos nuestra riqueza natural. Algunos lloran por los montes donde crecieron; otros por sus casas o seres queridos; y otros por un campo que amamos y sentimos nuestro", escribía el actor.

Acto seguido, les pedía un Pacto de Estado para hacer frente a la emergencia climática: "Hagan su trabajo. Dejen de ser inoperantes y cortos de miras. Asuman sus responsabilidades y miren al futuro con valentía. Cuando el fuego se apague y la "prioridad nacional" sea otra, honren a los profesionales, a las víctimas y a los animales fallecidos. Siéntense para desarrollar un Pacto de Estado que invierta en todo lo que ya sabemos que hay que hacer".

"Esto también nos incluye a los ciudadanos. No basta con llorar tres días hasta que el fuego se apague y olvidemos esto viendo Netflix o el fútbol. Salgamos a las calles, exijamos cambios y participemos en ellos. Seamos adultos responsables y, pese a nuestras contradicciones diarias, hagamos lo posible para generar el cambio que todos queremos. Nos jugamos mucho. Y ya hemos perdido demasiado", sentenció Alfonso Bassave en Instagram.

Nuria Roca pide "sentido común" ante la dramática situación que estamos viviendo

Esta publicación recibió el apoyo de infinidad de rostros conocidos de nuestro país. Entre ellos de Nuria Roca, que ha compartido el mensaje del actor con una petición a los ciudadanos: "Reflexión, exigencia, ruego y sentido común a la vez…". "No se puede explicar mejor", reconocía la comunicadora, dando la razón al intérprete e instando a sus seguidores que lo leyesen.

Nuria Roca y Juan del Val tienen una casa en Candeleda (Ávila), un municipio de unos cinco mil habitantes, bañado por las aguas del río Tiétar, una zona que ahora corre peligro. Allí han celebrado reuniones familiares, y se ha convertido en su refugio para desconectar de la rutina. Aunque el matrimonio se encuentra en estos momentos de vacaciones en Menorca, no ha permanecido ajeno a la dramática situación que está atravesando nuestro país.