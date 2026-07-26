Rosa Villacastín habla alto y claro del papel de Ayuso en la gestión de los incendios y saca una conclusión demoledora en RTVE

Este sábado, 'Malas Lenguas Noche', el programa de Jesús Cintora en La 2 de RTVE, centró buena parte de su emisión a analizar la gestión de los incendios y la decisión de Isabel Díaz Ayuso de pedir la declaración de emergencia nacional para que fuera el Gobierno quién tomara las riendas de los fuegos que afectaban a la Comunidad de Madrid. Y Rosa Villacastín no pudo ser más clara con su sentencia sobre la política del PP.

En numerosas ocasiones, Rosa Villacastín no ha dudado en cargar duramente contra Isabel Díaz Ayuso. Y este sábado no hizo una excepción. Eso sí, esta vez apenas le bastó una clara reflexión para dejar claro la incapacidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid ante una crisis como esta.

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Tras escuchar a sus tertulianos, Jesús Cintora conectaba con Rosa Villacastín para conocer su visión sobre lo que estaba sucediendo con los incendios. "Yo creo que el cambio climático de Ayuso lo dice ella, es que no cree en el cambio climático, lo ha dicho en sede parlamentaria muchas veces", empezaba señalando la periodista.

"No hay ni que defenderla ni atacarla, lo ha dicho, no cree en el cambio climático. Es más esto es un tema muy comunista y Sánchez como todo el mundo sabe es muy comunista y esas son las teorías de ella hables de lo que hables. Ella tiene que son bolivarianos y que además son comunistas en este Gobierno", seguía aseverando.

"Y que además ella no cree en el cambio climático porque quién va a creer. Pues eso. No hace falta ni defenderla ni atacarla se ataca ella misma cada vez que abre la boca", sentenciaba alto y claro Rosa Villacastín. "Y verla esta mañana o ayer puesta como un pimpollo", continuaba opinando antes de que Cintora le cortara para escuchar a Montserrat Nebrera.

🔶 "Ayuso no cree en el cambio climático; es (para ella) 'un tema comunista'. Se ataca ella misma cada vez que abre la boca", destaca @RosaVillacastin en #MalasLenguasN. pic.twitter.com/CZR6JjChrW — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) July 25, 2026

Era entonces cuando Montserrat Nebrera trataba de defender a Ayuso asegurando que los incendios sucedían en todas las zonas estuviera Ayuso o no y se crea en el cambio climático o no y recordaba cómo desde la Unión Europea están mandando ayuda por petición del Gobierno de Pedro Sánchez. "Están mandando unidades a nuestro país", recalcaba la abogada. "Oye, ¿y eso te molesta?", le replicaba como un resorte Villacastín.

"¿Te molesta que el Gobierno pida ayuda porque lo están haciendo con Francia que tiene un problema gravísimo? No pongas eso como ejemplo porque te estás cubriendo hija. El Gobierno tiene el derecho de pedir", le preguntaba Rosa Villacastín a la tertuliana de 'Malas Lenguas'.

Finalmente, Rosa Villacastín lanzaba un último alegato sobre la situación. "Yo creo que el PP se está aproximando a lo que dice Vox porque le interesa de cara a las próximas elecciones porque va a ser su socio y es su socio en las comunidades autónomas. Y por eso le interesa ponerse de su lado y no al lado de los bolivarianos como dice la otra", concluía.