En 'Malas Lenguas' denuncian la "barbaridad" de Miguel Bosé sobre los incendios y Jesús Cintora deja un irónico dardo

En el verano más dramático que se recuerda por culpa de los incendios que asolan España, Miguel Bosé la ha vuelto a liar con sus teorías negacionistas, en esta ocasión, sobre el cambio climático. Este sábado 25 de julio, en 'Malas Lenguas Noche' con Jesús Cintora han analizado la última barbaridad del cantante, siendo Marta Nebot una de las más críticas con él.

A través de sus redes sociales, Miguel Bosé ha vuelto a hacer gala de su negacionismo climático al referirse a los devastadores incendios que están acabando con nuestros bosques en infinidad de puntos de la geografía española. "Un verano más, tal y como ya nos tienen acostumbrados lo de siempre, España arde en decenas de infiernos", comienza diciendo el intérprete de 'Amante bandido'.

Acto seguido, causa estupor con lo que llega a escribir: "Las luminarias del medioambiente y del ecologismo, empeñados en vendernos un "clima cambiático" de agenda 2030, impiden y multan el desbroce del campo, pretendiendo desde su despacho bien untados, saber más que la gente que desde hace generaciones vive el campo, hace el campo y es el campo. Y pasa lo que pasa".

"Ahora se abren apuestas para ver cuanto tiempo van a tardar en asignar las miles de hectáreas quemadas a proyectos renovables que cambien para siempre el verde naturaleza por el negro placa solar, o el blanco eólico. Espero que en el próximo infierno sean ellos los que ardan", concluye el artista.

UN VERANO MÁS, TAL Y COMO YA NOS TIENEN ACOSTUMBRADOS LOS DE SIEMPRE, ESPAÑA ARDE EN DECENAS DE INFIERNOS. PERO LAS LUMINARIAS DEL MEDIOAMBIENTE Y DEL ECOLOGISMO, EMPEÑADOS EN VENDERNOS UN “CLIMA CAMBIÁTICO” DE AGENDA 2030, IMPIDEN Y MULTAN EL DESBROCE DEL CAMPO pic.twitter.com/aWIUj5dsQP — Miguel Bosé (@boseofficial) July 25, 2026

Cintora y Marta Nebot replican a Miguel Bosé por su negacionismo climático

"Miguel Bosé, experto todos sabemos en desbrozar el campo", ironizó Jesús Cintora en 'Malas Lenguas Noche', antes de dar paso a los miembros de la mesa. En primer lugar, tomó la palabra el Ingeniero Trigueros quien, prefiriendo hacer oídos sordos a la "barbaridad" del cantante, explicó lo que deberían hacer los políticos para evitar los incendios: "Hay una palabra que a mí no me gusta que es 'limpiar el bosque'. Yo creo que el bosque no hay que limpiarlo, no se trata de un jardín. Lo que hay que hacer es gestionarlo".

El experto deja claro que "gestionar el bosque es importante. Y la gestión del bosque pasa por tener unos presupuestos, adecuados para ello, pero muy delimitados en el territorio. No se puede tratar cualquier bosque de la misma forma. Hay que ver exactamente cómo se trata cada uno de ellos. Hay que hacer los planes de gestión de los bosques, que los tienen que hacer las comunidades autónomas". Y volviendo a Miguel Bosé, asegura que "es una barbaridad lo que está diciendo".

A continuación tomó la palabra Marta Nebot, mucho más dura tanto con Miguel Bosé como con todos los que a día de hoy, siguen negando el cambio climático: "Hablábamos de cómo a la gente la engañan. Vamos a poner hincapié en que este hombre lo que busca es un titular fácil. Está buscando, no sé qué simpatías políticas, porque está completamente alineado con determinado discurso político y no se que pretende con este tipo de cosas, más allá de llamar la atención y engañar a la gente. Porque este tipo de tuits lo que hace es engañar a la gente".

"Es un síntoma de que hay gente que piensa así", le ha interrumpido Jesús Cintora. Algo con lo que su compañera estaba de acuerdo: "Sí, y un síntoma de que hay gente que lo compra, y que es una corriente interesada de determinada gente que está haciendo mucho poder y mucho dinero a costa de este discurso, engañando a gente para tratar de amasar un poder que en un futuro puede ser muy peligroso".

"Esto lo estamos viendo aquí y lo estamos viendo en Europa. En Europa también se están ralentizando los planes con la agenda 2030 a costa de partidos de ultraderecha que van en contra de esta agenda 2030. Engañar a la gente de esta manera es peligrosísimo y ya nos está costando muchas cosas", ha sentenciado Marta Nebot.