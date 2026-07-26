Yurena revienta la encerrona de 'El show de Paz' en Telecinco y Paz Padilla le pide perdón por lo que hizo en 'Sálvame'

Este sábado, 25 de julio, Yurena y Paz Padilla se han vuelto a reencontrar en un plató de televisión ocho años y nueve meses después de verse las caras por última vez. Ambas han protagonizado numerosos desencuentros en el pasado, motivo por el cual, la presentadora ha aprovechado la visita de la artista a 'El show de Paz' para pedirle perdón.

"Esperemos que esta conversación que vamos a tener hoy sea un antes y un después", comentaba Paz Padilla antes de recibir a Yurena en las instalaciones del programa. En este primer encuentro, la gaditana le tiende la mano: "Ya no somos las mismas de hace ocho años. Quiero que te sientas bien y tengas la oportunidad de decir todo lo que llevas dentro y vamos a intentar resolver nuestras diferencias".

Una vez las dos estuvieron sentadas cara a cara, la cómica mostró su arrepentimiento con las actitudes que tuvo con ella en el pasado. Y es que, el ver el documental sobre su vida, le ha hecho darse cuenta de lo mucho que ha sufrido la artista: "Hemos podido ver todo lo que sucedió porque la gente no lo sabía. Te quiero pedir perdón porque yo no vi a esa Yurena que estaba sufriendo".

"Me dejé llevar por la industria del espectáculo, en el que pensábamos que eras un personaje. No fuimos conscientes y te pido perdón porque podríamos haber evitado mucho sufrimiento", confesó Paz Padilla, muy arrepentida. Unas disculpas que su invitada ha aceptado, dispuesta a pasar página: "Eso te hace grande y te honra. No tengo ningún odio. Es cierto que muchas veces te has portado mal conmigo y me lo has hecho pasar mal, pero ya está".

Yurena explota al escuchar la letra de una canción sobre su vida

Pese a esto, la presentadora insistía en su arrepentimiento: "Me avergüenzo de esa Paz Padilla. Esta Mari Paz que está aquí es una Mari Paz más humana y que también ha sufrido. Hoy te quiero decir que te admiro por lo fuerte que eres y por lo que has conseguido". Acto seguido, daba paso a unas imágenes sobre la trayectoria profesional de Yuena para "poner en valor" todos sus éxitos.

Paz reconoce sus errores y pide perdón: "Somos el resultado de todas nuestras tragedias"🫂



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Cuando todo parecía arreglado, el buen rollo saltó por los aires. Hacia el final de la entrevista, el cantante Roi Méndez, guitarra en mano, le dedicaba una canción cuya letra, sin embargo, hizo estallar a la invitada, al recordarle personajes de su pasado que le hicieron mucho daño. "En el año 93, cuando arrasaba 'La Macarena', sacó su primer álbum, Yurena", comenzaba cantando el exconcursante de 'OT 2017'.

"Y siento que se me mete algo en el ojo cuando recuerdo esos años y su pelo rojo. En esos años era Tamara, pero eso fue antes de que la denunciaran. Fue un gesto feo y un poco descortés. Eso pensó ella y su socio Leonardo Dantés". Al pronunciar este nombre, Yurena interrumpió de inmediato a Roi, muy enfadada: "Creo que esto se ha hablado. No se podían mencionar a ciertas personas". "No lo sabía", se excusaba el cantante gallego, quien continuaba con su tema sin pronunciar esos nombres.