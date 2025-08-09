La denuncia de Yurena en Telecinco: "No tenéis ni idea del linchamiento bestial al que fui sometida"

Este viernes, 8 de agosto, Yurena ha acudido al plató de 'Tardear' después de que tuviera que suspender su visita a 'Fiesta' el pasado fin de semana tras sufrir una aparatosa caída. La cantante ha vuelto a la vida mediática a raíz de la salida de 'Superestar', la serie sobre su vida producida por los Javis y que se puede ver en Netflix.

Ya recuperada de su incidente, Yurena ha recibido una gran bienvenida por parte de la presentadora y todos los colaboradores del magacín de Telecinco. "Yurena, qué grandes momentos nos has dado. ¿Tú eres consciente?", le decía Verónica Dulanto. "Creo que sí lo soy", respondía la artista, antes de hacer balance de su subida a la gloria, y también de su caída a los infiernos.

"Para mí ha habido momentos de todo tipo en ciertos años que fueron más malos que buenos, lamentablemente estoy diciendo la verdad y es lo que hay, pero sí… Yo comencé a cantar en los años 90, si volviera atrás sabiendo lo que iba a pasar no me hubiese dedicado jamás a nada que tuviera que ver con el mundo artístico", reconocía Yurena.

Yurena se rompe al recordar a su madre, Margarita Seisdedos

Visiblemente afectada al recordar el calvario que sufrió, se sinceró con los colaboradores de 'Tardear': "Vosotros no tenéis ni idea de lo que durante x años… de ese linchamiento al que fui sometida al igual que mi madre, que es lo más me dolía". Pero fue tras recordar a su progenitora, Margarita Seisdedos, fallecida en el año 2019, cuando la intérprete del 'No cambié' rompía a llorar desconsoladamente e insistía en que aquel "linchamiento bestial" le había dejado una huella imborrable. Incluso recordó una frase que le dijo a su madre en vida: "Le llegué a decir que ojalá no la quisiera tanto".

Yurena ha denunciado haber estado durante mucho tiempo "sometida a insultos, injurias y calumnias". Por eso tiene claro que le hubiera gustado tener una vida más tranquila. Aunque también tuvo momentos felices, como cada vez que se subía a un escenario y recibía el cariño del público. Un cariño que, a día de hoy, sigue recibiendo.

"Si volviera al año 90 sabiendo todo esto, no lo haría. Hubiera sido veterinaria o criminóloga. En las actuaciones, con mi púbico, eran los momentos felices", confesaba Yurena. Su amigo, Omar Suárez, también recordaba el paso junto a su madre por el programa 'Mamma mía', donde vivieron muy buenos momentos, como así reconocía ella misma: "Lo pasé tan bien con vosotros y lo disfruté tanto".

La artista ha sido considerada como uno de los iconos del colectivo LGTBIQ+, algo que ella "valora mucho y no puedo estar más agradecida a todo lo que me apoyáis". Si de algo se arrepiente fue de haber cometido "un gran error" al haber "confiado demasiado" en ciertas personas: "Se puede cambiar, pero ahora me pasa lo contrario. Confío en mis amigos y gente que me quiere".