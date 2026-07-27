Emma García se marcha de Telecinco por vacaciones y anuncia el regreso de un presentador para liderar 'Fiesta'

Al igual que la mayoría de presentadores de la parrilla de televisiva, Emma García también se ha despedido de los espectadores de Telecinco para dar comienzo a sus vacaciones de verano. La conductora de 'Fiesta' sorprendió este domingo al anunciar a la audiencia su marcha hasta nuevo aviso, dedicando unas palabras a su equipo tras una "dura temporada" y anunciando quién le sustituirá durante su tiempo alejada de Mediaset.

"Ha sido una temporada dura, pero maravillosa", confesó la presentadora abandonando su puesto del sofá de 'Fiesta' durante la recta final de la emisión de este domingo para reunirse en plano junto a la directora del programa, con la que compartió un cálido abrazo durante su improvisada despedida antes de tomar sus merecidas vacaciones de verano.

Frank Blanco se pondrá al frente de 'Fiesta' ante la despedida temporal de Emma García

"Estamos muy orgullosas de nuestro equipo. Que paséis un buen verano, viene nuestro compañero Frank Blanco. Hasta pronto", sentenció Emma García entre aplausos de las gradas de público en plató, anunciando así que el cómico tomará los mandos del programa durante el próximo mes, repitiendo un puesto que ya ha asumido en anteriores ocasiones.

Así, Frank Blanco protagonizará su regreso a Telecinco a través del puesto de presentador en funciones de 'Fiesta' casi un año después del fin de 'Tardear', el magacín vespertino que conducía junto a Verónica Dulanto tras el regreso de Ana Rosa Quintana a las mañanas de la cadena. Y es que, desde que el espacio quedó reemplazado en la parrilla por Joaquín Prat y 'El tiempo justo', no ha habido ni rastro del humorista en la cadena.

El comunicador, que cogerá el relevo de Emma García este mismo fin de semana coincidiendo con la entrada de agosto, ha continuado su trayectoria televisiva en Castila-La Mancha Media durante su tiempo apartado de Mediaset. Desde el fin de 'Tardear', el presentador ha conducido el concurso 'Atrápame si puedes' en la cadena autonómica además del dating show 'Amor en marcha'.

La conductora de 'Fiesta' ha dedicado también una publicación de Instagram a su despedida del programa, mostrando su último atuendo de la temporada televisiva con una sonrisa, dejando claro que está más que preparada para "recargar pilas" y enfrentar un nuevo curso en septiembre, tal vez menos "duro" que este último.