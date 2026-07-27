'Valle Salvaje', avance del capítulo 453 del martes 28 de julio: Pura, amenazada de muerte en la serie de RTVE

Los fans de 'Valle Salvaje' pueden estar tranquilos. Tras más de un mes con vaivenes en la programación por culpa de la visita del Papa, el Mundial y el Tour de Francia, esta semana la serie diaria retomará su ritmo de emisión habitual con un capítulo cada día.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Rosalía le pide a su hermana Leonor permanecer cerca de Rafael para poder demostrar su teoría de que no es el hombre noble y bondadoso que aparenta ser. Mientras, Rafael se muestra apenado al recordar a Adriana.

Pepa le reconoce a Amadeo que quiere confiar pero no soporta no saber nada de Francisco ni de su paradero ni de si volverá y no duda en preguntarle al hombre si estaría dispuesto a acompañarle para buscar a su hijo.

Alejo se da cuenta de que las cosas entre Bárbara y Luisa no están bien y no tarda en preguntar qué ha pasado entre ellas y tanto Luisa como Bárbara aseguran que quizás es mejor que ambas pasen un tiempo separadas.

Por otro lado, Alejo le anuncia a su primo Braulio que no va a poder acompañarle a dar un paseo en caballo y aprovecha para proponerle a Manuela que sea ella quién le acompañe pero la joven lo rechaza.

Victoria trata de que Mercedes siga su consejo y no se encare a Dámaso porque es alguien que no tiene escrúpulos. Y finalmente, Dámaso se presenta en casa de las parteras y le pide a Pura que le diga donde está el niño. Al negarse, Dámaso acorrala a la partera y, con un cuchillo al cuello, la amenaza de muerte.

Braulio, Manuela y Alejo en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Enriqueta le pedía a don Hernando que se encargue él de pagar la deuda que tiene José Luis con ella y con su hijo.

Rafael se mostraba bastante alicaído ante la cercanía del cumpleaños de Adriana mientras Luisa le pedía a Rafael que deje que Rosalía pueda ayudar con María.

Nicolás no dudaba en preguntarle a Matilde si ha estado revolviendo entre sus cosas. Mientras, Braulio le pedía a Manuela poder pasar un rato juntos por el bosque.

Bárbara estallaba contra Luisa por no parar de llevarle la contraria mientras Mercedes se negaba a salir de su alcoba y le dejaba claro a Dámaso que no le apetece ver a nadie. Finalmente, Mercedes perdía el conocimiento y Victoria pedía auxilio de urgencia.