'Valle Salvaje', avance del capítulo 452 del lunes 27 de julio: gran preocupación por Mercedes y el recuerdo de Adriana

En un principio, 'Valle Salvaje' iba a desaparecer de la parrilla de La 1 hasta el próximo lunes e iba a faltar de nuevo a su cita diaria con la audiencia este viernes como ya sucedió el jueves. Sin embargo, tras el fiasco en audiencias de este jueves y la última hora de los incendios, TVE alteraba finalmente su programación y recuperaba sus series este viernes.

De esta manera, tras la emisión del capítulo 451, La 1 ofrecerá un nuevo episodio de 'Valle Salvaje' el lunes después de 'Directo al grano'. En dicho capítulo, Enriqueta le pide a don Hernando que se encargue él de pagar la deuda que tiene José Luis con ella y con su hijo.

Rafael se muestra bastante alicaído ante la cercanía del cumpleaños de Adriana mientras Luisa le pide a Rafael que deje que Rosalía pueda ayudar con María.

Nicolás no duda en preguntarle a Matilde si ha estado revolviendo entre sus cosas. Mientras, Braulio le pide a Manuela poder pasar un rato juntos por el bosque.

Bárbara estalla contra Luisa por no parar de llevarle la contraria mientras Mercedes se niega a salir de su alcoba y le deja claro a Dámaso que no le apetece ver a nadie. Finalmente, Mercedes pierde el conocimiento.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Martín leía la carta de despedida de Francisco anunciando su marcha del Valle después de todo lo que ha pasado entre Pepa y su amigo rompiendo su compromiso con Pepa.

Victoria hablaba con Mercedes para tratar de unirse a ella después de que ambas hayan sido traicionadas por José Luis y por Dámaso. Pero Mercedes le frenaba para decirle que ambas son muy diferentes.

Enriqueta se confesaba con su hijo Braulio sobre todo lo que ha tenido que hacer desde su llegada al palacio para tratar de hacerle ver que su preocupación por darle un beso a Manuela es algo completamente nimio abroncándole.

Luisa le decía a Bárbara que Rafael no está preparado para aceptar que María no es su hija y menos sin poder tener a su verdadero hijo en brazos. Y Petra le pedía a Pura que le prometiera que no va a irse de la lengua ni va a contar nada de lo que pasó la noche en la que Adriana dio a luz.

Mientras, Rosalía dudaba de la versión de Luisa y exponía a Leonor su teoría: ¿Y si el hijo de Adriana y Rafael murió en el parto, y el duque de Valle Salvaje robó a María al no soportar quedarse sin su hijo?

Don Hernando sorprendía a Rafael y José Luis al decirles que quiere ayudarles para salir del atolladero en el que se encuentran y los problemas económicos que viven en la Casa Grande. ¿Pero qué está tramando el marqués? Por su parte, Dámaso se reunía con Rafael para tratar de llegar a un acuerdo.

Por último, Atanasio insistía en saber qué le ocurre a Matilde con su amigo Nicolás y por qué no quiere relacionarse con él.