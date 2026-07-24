Las audiencias de RTVE dictan una clara sentencia a la entrevista de Javier Ruiz a José Luis Rodríguez Zapatero en 'Mañaneros 360'

Como era de prever, la entrevista del momento, la que Javier Ruiz logró hacer en exclusiva a José Luis Rodríguez Zapatero en la pantalla de La 1 de TVE, alcanzó grandes resultados de audiencia. Los espectadores respaldaron la primera intervención en televisión del expresidente del Gobierno tras su imputación por el caso Plus Ultra y en El Televisero te ofrecemos algunos de los datos más destacados de esta mediática reaparición.

'Mañaneros 360', el magacín matinal conducido por Javier Ruiz y Adela González, promedió en su conjunto (de 10:35 y las 13:55 horas) un 18,9% de cuota de pantalla y 608.000 espectadores de media. Un robusto registro que no difiere del rendimiento habitual del formato de actualidad, liderando frente a la competencia de forma hegemónica.

🔵 Un día más, @MananerosTVE ARRASA y se hace con el 18.9% de share y 608.000 espectadores en @La1_tve, LÍDER!



🔵 El programa asciende hasta superar los 2.4 millones de espectadores únicos y registra plusvalías del +48.6%#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/Fj47m1dw0l — Dos30' (@Dos30TV) July 24, 2026

Sin embargo, si nos ceñimos a los resultados en la franja concreta en la que tuvo lugar esa entrevista de Zapatero con Javier Ruiz, resumida en un acto de dar la cara públicamente más que en dar explicaciones esclarecedoras sobre los delitos que la Audiencia Nacional le atribuye, es cuando observamos el fuerte impacto que cosechó en audiencias.

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De 12:53 y las 13:34 horas, es decir, durante los 41 minutos que duró esa charla entre el presentador de RTVE y el exdirigente socialista, el programa anotó un desorbitado 23,3% de share y congregó a casi un millón de televidentes. Se colocó como primera opción de su franja: a casi doce puntos de ventaja sobre la segunda opción, que fue Antena 3 con la suma de 'Espejo Público' y 'Cocina abierta' con Karlos Arguiñano.

Mucho más lejos se quedó de Telecinco, la otra competencia directa de La 1, pues 'Vamos a ver verano' no pasó de 9,3% y 'El Precio Justo' marcó un 8,2%. Así, el éxito fue rotundo. Además, a las satisfactorias métricas cuantitativas, hay que añadir la excelente crítica, pues Javier Ruiz recibió muchos aplausos por una entrevista impecable e incisiva que se rigió por criterios puramente periodísticos.

Yendo más a fondo, en cuanto a targets, la entrevista selló sus mejores registros en el tramo de edad de 65 a 74 años (28,4%); seguido por los adultos de 45 a 64 (23,4%), los de 25 a 44 (28,1%) y los jóvenes de 13 a 24 (21,8%). En lo que respecta a comunidades, logró sus cuotas más altas en Navarra (31,4%), Comunidad Valenciana (29,2%), Asturias (28,7%), Madrid (27,7%), Murcia (27,5%), Castilla y León (26,6%), Aragón (25,4%), País Vasco (25,1%) y Cataluña (24,7%). Todos estos mercados por encima de la media nacional.

Con ese incontestable espaldarazo de los telespectadores a la primera entrevista de Zapatero tras verse envuelto en presuntos casos de corrupción, la mañana de La 1 de RTVE se impulsó a un potente 19,7%, dominando de forma absoluta. Cifra crucial para que la principal cadena estatal se volviera a erigir este jueves, 23 de julio, como la televisión líder de la jornada con un 12,7% de cuota de pantalla.