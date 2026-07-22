'Valle Salvaje', avance del próximo capítulo (451) que se aplaza en RTVE: una despedida y la investigación sobre el robo de los bebés

'Valle Salvaje' desaparecerá de la programación de La 1 todo el resto de esta semana al igual que pasará con 'La Promesa' después de que RTVE haya decidido cancelar la emisión de ambas series en favor de 'Directo al grano'.

Así, como el magacín que esta semana presentan Gonzalo Miró y Martín Barreiro, dejarás su hueco a las etapas finales del Tour de Francia tanto el jueves como el viernes, TVE ha optado por trasladar el programa de actualidad a la franja de las series y levantar la emisión de ambas ficciones.

De esta manera, para poder ver el capítulo 451 de 'Valle Salvaje' habrá que esperar al lunes 27 de julio. En el próximo episodio de la serie, Martín lee la carta de despedida de Francisco anunciando su marcha del Valle después de todo lo que ha pasado entre Pepa y su amigo rompiendo su compromiso con Pepa.

Victoria habla con Mercedes para tratar de unirse a ella después de que ambas hayan sido traicionadas por José Luis y por Dámaso. Pero Mercedes le frena para decirle que ambas son muy diferentes.

Enriqueta se confiesa con su hijo Braulio sobre todo lo que ha tenido que hacer desde su llegada al palacio para tratar de hacerle ver que su preocupación por darle un beso a Manuela es algo completamente nimio abroncándole.

Luisa le dice a Bárbara que Rafael no está preparado para aceptar que María no es su hija y menos sin poder tener a su verdadero hijo en brazos. Y Petra le pide a Pura que le prometa que no va a irse de la lengua ni va a contar nada de lo que pasó la noche en la que Adriana dio a luz.

Mientras, Rosalía duda de la versión de Luisa y expone a Leonor su teoría: ¿Y si el hijo de Adriana y Rafael murió en el parto, y el duque de Valle Salvaje robó a María al no soportar quedarse sin su hijo?

Don Hernando sorprende a Rafael y José Luis al decirles que quiere ayudarles para salir del atolladero en el que se encuentran y los problemas económicos que viven en la Casa Grande. ¿Pero qué está tramando el marqués? Por su parte, Dámaso se reúne con Rafael para tratar de llegar a un acuerdo.

Por último, Atanasio insiste en saber qué le ocurre a Matilde con su amigo Nicolás y por qué no quiere relacionarse con él.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Rafael convocaba a todos en la Casa Grande para anunciar una verdad devastadora: las arcas del Palacio estaban completamente vacías y por eso había tenido que prescindir de parte del servicio.

Tras ello, José Luis se encaraba con su hijo al cuestionarle si tan poco le importa la dignidad de su familia y él le dejaba claro que lo que no va a permitir es que su familia acabe arruinada.

Luisa le aseguraba a Rosalía que están dispuestas a ayudarla mientras que Pura aseguraba que denunciará ante la Santa Hermandad tanto acoso y Rosalía se presentaba en la casa revolucionando aún más el asunto y enfrentándose por fin a las parteras que le robaron a su hija.

Braulio intentaba averiguar quién le ha suplantado para ayudarle con Manuela. Por su parte, Atanasio no volvía de su salida nocturna, preocupando mucho a Matilde. Y Mercedes se rompía y se apoyaba en Victoria. En la casa pequeña, Pepa, desolada, descubría que Francisco ha abandonado el Valle