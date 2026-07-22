'Cifras y Letras' salta a un nuevo día de emisión, con horario distinto, en la programación de La 2 de RTVE

'Cifras y Letras', uno de los grandes pilares de la programación de La 2 de RTVE, ampliará su cuota de pantalla sumando un día más de emisión. A partir de esta semana, el exitoso concurso conducido por Aitor Albizua saltará a los sábados con un capítulo de redifusión, al igual que sucede de lunes a viernes.

Recordemos que desde el 11 de junio la cadena pública decidió paralizar las entregas de estreno, que no se retomarán hasta septiembre con el arranque de la nueva temporada televisiva. En su lugar, La 2 está ocupando esa franja con segundos pases para que el formato cultural siga presente en la parrilla.

De hecho, a pesar de tratarse de reposiciones, el público está otorgando un respaldo destacable, con elevadas cuotas de pantalla que, a menudo, se colocan por encima de la media diaria del canal de RTVE. Por tanto, los responsables de programación han tomado medidas y han decidido extender 'Cifras y Letras' al access prime time del sábado.

Eso sí, la hora de emisión será muy distinta. A diferencia de los episodios que se ofrecen de lunes a viernes, ubicados entre las 21:45 y las 22:20 horas, el del sábado se fijará a partir de las 21:05 horas para no alterar el horario de 'Malas Lenguas Noche' con Jesús Cintora (21:40 horas). Así, el game show actuará de telonero del formato de actualidad y análisis.

Está por ver -RTVE no lo aclara- si esta determinación de amplificar 'Cifras y Letras' de lunes a sábado es simplemente un movimiento provisional durante estas próximas semanas de julio y agosto o si habrá continuidad de cara al nuevo curso. Como sucede en televisión, los resultados de audiencia son los que tendrán la última palabra.