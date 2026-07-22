El público dicta sentencia al estreno de 'El camino de la verdad' con Luján Argüelles en Telecinco: causa división de opiniones

Más de año y medio después desde que concluyó su rodaje y después de haberse anunciado para Cuatro, 'El camino de la verdad', el nuevo docu-reality creado por Luján Argüelles ha visto la luz por fin este martes en el prime time de Telecinco.

Así, Telecinco ha aprovechado el final del Mundial para sacar del cajón este nuevo formato en el que cinco parejas de padres e hijos al borde de la ruptura recorrerán el Camino de Santiago para emprender un emocionante viaje de convivencia, autodescubrimiento y crecimiento personal con el deseo de buscarse a sí mismos y tratar de salvar su relación.

Las cinco parejas estarán acompañados de Luján Argüelles, que además de ejercer de presentadora, es una de las creadoras del formato producido por Señor Mono, y que les guiará en un peregrinaje en el que se enfrentarán a diversos desafíos con la ayuda de la coach Paz Calap.

La aventura ha arrancado en Samos, importante municipio jacobeo de la provincia de Lugo, en el corazón del Camino de Santiago Francés, el más conocido y transitado de todos los Caminos que llevan a Compostela. Desde Samos, los participantes del programa van a recorrer una extensa ruta de 130 kilómetros que los llevará por Portomarín, Sarria, Furelos, Melide, Arzúa, Palas de Rey, Portodemouros y Pedrouzo, entre otras localidades gallegas.

Empieza el viaje hacia el camino más importante de sus vidas 👟🛣️❤️ Arrancamos #ElCaminoDeLaVerdad en #Telecinco



Síguelo en directo 🔵 https://t.co/uU1hRZE4Bs pic.twitter.com/BlOoItky3y — Telecinco (@telecincoes) July 21, 2026

Su periplo, tras siete entregas en total, y durante el cual tendrán que afrontar sus fantasmas, miedos e inseguridades con la ayuda de la coach experta en mindfulness Paz Calap, culminará en la plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela, un lugar mágico de encuentro y emociones que ningún peregrino puede olvidar y donde tendrán que tomar una importante decisión en sus vidas ante su emblemática catedral.

El veredicto de la audiencia a 'El camino de la verdad'

El estreno de 'El camino de la verdad' ha sido comentado por los espectadores en redes sociales con comentarios de todo tipo. Desde los que alaban el nuevo programa hasta los que lo comparan con 'Hermano Mayor'. "El camino de la verdad me parece buenísimo. Me está encantando. Qué pena que no vaya a tener la audiencia que debería por el pésimo momento que vive Telecinco", ha apuntado un usuario.

"El formato merece la pena y está muy bien hecho" o "este programa es interesante y por aquí debería tirar Telecinco" son otros de los comentarios que se han podido leer. Pero si ha habido un detalle que varios televidentes han coincidido en señalar como "uno de los grandes aciertos" ha sido el casting.

#Elcaminodelaverdad me parece buenísimo. Me está encantando. Que pena que no vaya a tener la audiencia que debería por el pésimo momento que vive Telecinco. — Hola (@JosecomentaTV) July 21, 2026

El casting de #ElCaminoDeLaVerdad me parece uno de los grandes aciertos del programa!

Los caminantes son gente auténtica y real, de los que cuesta encontrar hoy en día en televisión. — Berto Molina (@BertoMolina) July 21, 2026

¡Que pedazo de casting!👏👏👏👏



Tengo muchas dudas de que vaya a funcionar porque es un programa muy muy muy Cuatro, muy de la Cuatro de hace una década, no tanto de Telecinco. Pero sin duda, el formato merece la pena y está muy bien hecho.#ElCaminoDeLaVerdad — Adrià (@_Adry___) July 21, 2026

después de acabar confirmo que es un muy buen primer programa, es duro, pero muy interesante y te hace empatizar #ElCaminoDeLaVerdad — javi 💋 (@jaaavvichu) July 21, 2026

Este programa es interesante y por aquí deberia tirar telecinco



Cinco parejas de padres e hijos recorren el camino de Santiago y sanan sus heridas



Programas así tambien deberia hacer RTVE en vez de tanto concurso de famosos #ElCaminoDeLaVerdad — Caprabe (@caprabesuescun) July 21, 2026

Me está encantado el camino de la verdad y escuchando las historias tengo los pelos de punta



Pero se que la audiencia será baja 😭#ElCaminoDeLaVerdad — Antony 💎🐈‍⬛ (@antonymurdz) July 21, 2026

Me encanta @LUJAN_AR como está tratando a todos y las palabras que tiene para cada uno de ellos! Que grande!#ElCaminoDeLaVerdad — Francisco Jaime (@francisjaime23) July 21, 2026

Noche para el estreno de #ElCaminoDeLaVerdad (Telecinco)



Por fin un programa con anónimos participando, con historias que nos sorprendan. — aTemporadas🎙️Podcast de series (@aTemporadas) July 21, 2026

me parece un buen formato con historias muy fuertes donde se puede empatizar,dnd muchos pueden representarse escuchándoles, pueden ser espejos dnd muchos podríamos reflejarnos...

#ElCaminoDeLaVerdad — Marcos20🧡🔪 (@20marcos_97) July 21, 2026

Me gusta mucho el programa pero lamentablemente empieza muy tarde #ElCaminoDeLaVerdad — jolupan 2.0 (@josekm25) July 21, 2026

Pues a mí me está gustando#ElCaminoDeLaVerdad — Miireia (@Mireeia90) July 21, 2026

Me está gustando bastenre el programa porque me siento identificada con dos de las parejas. Cómo dice el refrán... "En todas las casas se cucen habas". O en casi todas...#ElCaminoDeLaVerdad — Loᥣყ (@1973babylon) July 21, 2026

uf que duro este programa #ElCaminoDeLaVerdad — la del gorro (@Paulxheda98) July 21, 2026

#ElCaminoDeLaVerdad Un Hermano Mayor para hijos y algun padre — Яєвєℓ∂є ρσяqυє ѕι (@RSerrano2010) July 21, 2026

No obstante, también ha habido críticas negativas a 'El camino de la verdad', con algunos espectadores cuestionando el ritmo "lento" del formato y algunos incluso opinando que el programa ganaría con famosos al estilo 'Hasta el fin del mundo'.

Este programa con famosos a lo Hasta El Fin del Mundo hubiera sido un puntazo. Porque la idea es buenísima.



No me creo ni yo que esté viendo un programa de Telecinco. Pero como siempre, no toman una decisión buena. #ElCaminoDeLaVerdad — Hermaite 💫 🇵🇸🇦🇲 (@GHermaite) July 21, 2026

#ElCaminoDeLaVerdad Le falta un montaje un poco más dinámico. Me está pareciendo plano, triste y no sé, no lo veo para noches de verano que uno espera algo más de gracia y gancho pic.twitter.com/a6cceKdKmw — Tazzo (@tazzo34) July 21, 2026

Le falta ritmo, esta como muy preparado..no me convence #ElCaminoDeLaVerdad — 1234 Elvira.🇪🇸 (@1234_r92746) July 21, 2026