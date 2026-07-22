El público dicta sentencia al estreno de 'El camino de la verdad' con Luján Argüelles en Telecinco: causa división de opiniones

Más de año y medio después desde que concluyó su rodaje y después de haberse anunciado para Cuatro, 'El camino de la verdad', el nuevo docu-reality creado por Luján Argüelles ha visto la luz por fin este martes en el prime time de Telecinco.
Así, Telecinco ha aprovechado el final del Mundial para sacar del cajón este nuevo formato en el que cinco parejas de padres e hijos al borde de la ruptura recorrerán el Camino de Santiago para emprender un emocionante viaje de convivencia, autodescubrimiento y crecimiento personal con el deseo de buscarse a sí mismos y tratar de salvar su relación.
Las cinco parejas estarán acompañados de Luján Argüelles, que además de ejercer de presentadora, es una de las creadoras del formato producido por Señor Mono, y que les guiará en un peregrinaje en el que se enfrentarán a diversos desafíos con la ayuda de la coach Paz Calap.
La aventura ha arrancado en Samos, importante municipio jacobeo de la provincia de Lugo, en el corazón del Camino de Santiago Francés, el más conocido y transitado de todos los Caminos que llevan a Compostela. Desde Samos, los participantes del programa van a recorrer una extensa ruta de 130 kilómetros que los llevará por Portomarín, Sarria, Furelos, Melide, Arzúa, Palas de Rey, Portodemouros y Pedrouzo, entre otras localidades gallegas.
Su periplo, tras siete entregas en total, y durante el cual tendrán que afrontar sus fantasmas, miedos e inseguridades con la ayuda de la coach experta en mindfulness Paz Calap, culminará en la plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela, un lugar mágico de encuentro y emociones que ningún peregrino puede olvidar y donde tendrán que tomar una importante decisión en sus vidas ante su emblemática catedral.
El veredicto de la audiencia a 'El camino de la verdad'
El estreno de 'El camino de la verdad' ha sido comentado por los espectadores en redes sociales con comentarios de todo tipo. Desde los que alaban el nuevo programa hasta los que lo comparan con 'Hermano Mayor'. "El camino de la verdad me parece buenísimo. Me está encantando. Qué pena que no vaya a tener la audiencia que debería por el pésimo momento que vive Telecinco", ha apuntado un usuario.
"El formato merece la pena y está muy bien hecho" o "este programa es interesante y por aquí debería tirar Telecinco" son otros de los comentarios que se han podido leer. Pero si ha habido un detalle que varios televidentes han coincidido en señalar como "uno de los grandes aciertos" ha sido el casting.
No obstante, también ha habido críticas negativas a 'El camino de la verdad', con algunos espectadores cuestionando el ritmo "lento" del formato y algunos incluso opinando que el programa ganaría con famosos al estilo 'Hasta el fin del mundo'.
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