RTVE se carga 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' a cuenta de 'Directo al grano', que cambia de horario en La 1 en la segunda mitad de la semana

RTVE ha avanzado su programación para el jueves 23 de julio y, ahora, sabemos por qué 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' desaparecerán de la oferta regular este día. Algo que también sucederá el viernes 24. Si bien, La 1 alterará su parrilla vespertina por el Tour de Francia 2026 y dejará a sus fieles espectadores sin las series diarias durante dos días consecutivos.

En definitiva, como ya les adelantamos en El Televisero, la cadena pública seguirá condenando a la mínima cuota de pantalla a sus ficciones esta semana a pesar de que el Mundial de Fútbol ya ha concluido. Ahora, será a cuenta de la competición de ciclismo francesa, que encara su recta final, pues el próximo domingo 26 de julio finalizará con su última etapa en París.

Sin embargo, y aquí reside lo llamativo, la retransmisión del Tour de Francia en ambas jornadas no coincidirá con la franja en la que se ofrecen tanto 'Valle Salvaje' como 'La Promesa'. Tal y como aparece indicado en la guía de programación de La 1 de TVE del jueves, el espacio 'Ciclismo Tour de Francia 2026' estará fijado de 15:50 a 17:20 horas. Es decir, en realidad, no afectaría a los seriales de época de ninguna manera.

No obstante, la dirección de la cadena pública ha optado por cargárselas y desplazar a su lugar 'Directo al grano', que, realmente, sí es el producto perjudicado por el Tour de Francia al ocupar de lleno su banda horaria. En cambio, La 1 ha preferido mover el magacín antes que eliminarlo de la parrilla, como sí ocurrirá con 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' para disgusto de sus seguidores, hartos del mareo que vienen afrontando desde hace semanas.

Por tanto, el esquema será el siguiente: tras la primera edición del 'Telediario', arrancará la retransmisión deportiva, que dará paso desde las 17:20 horas a una versión extendida de 'Directo al grano' de más de dos horas de duración y que, a continuación, enlazará con 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora. Así, TVE apuesta por dos infotaiments consecutivos en el grueso de su tarde para el jueves y también para el viernes en detrimento -insistimos- de las ficciones de Bambú.

La programación vespertina de La 1 de TVE el jueves 23 y viernes 24 de julio: