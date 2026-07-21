Telecinco revive en pantalla el histórico momento de Iker Casillas y Sara Carbonero en el Mundial con la pareja Matías Prats y Claudia Collado

Este domingo, 19 de julio, la selección española de fútbol ha conseguido su segunda Copa del Mundo, 16 años después de la primera. Un día después, aún con la resaca de la final contra Argentina, Matías Prats Jr. y su mujer, la también periodista Claudia Collado, han protagonizado un romántico momento durante la emisión de 'La mirada de crítica' en Telecinco.

El programa de Ana Teradillos analizó todo cuanto pasó en Nueva York, ciudad en la que se disputó la final del Mundial entre España y Argentina, con un merecido triunfo para los nuestros. Tras repasar los momentos más memorables, como la celebración en el campo con los Reyes y sus hijas, o Donald Trump intentando quitar el protagonismo a los jugadores, la pareja formada por Matías Prats y Claudia Collado se hicieron con el control de la escaleta.

El hijo y nieto de periodistas acudió al espacio matinal para abordar la actualidad deportiva, centrada como era de esperar, en la segunda victoria de La Roja en un Mundial. Aunque, sin quererlo, emularon a otra pareja que, hace 16 años, protagonizó un histórico momento después de que España levantara su primera Copa del Mundo. ¿Cómo olvidar el beso que Iker Casillas le plantó a Sara Carbonero tras dedicarle su triunfo en Sudáfrica?

El romántico momento entre Matías Prats y Claudia Collado en 'La mirada crítica'

En plena conexión en directo con la reportera Claudia Collado, mujer de Matías Prats, Ana Terradillos le comentó: "Me dice Mati que vayas guardando sitio, que ahora va con el peque para allá". La periodista se encontraba en uno de los puntos por los que los jugadores de la selección pasarían a su llegada a Madrid. "¡Mira qué pareja! Podrían ser perfectamente un Iker Casillas y Sara Carbonero", añadió la presentadora de 'La mirada crítica'.

Ana Terradillos llegó incluso a animarles para que se lanzaran un beso en directo, repitiendo el romántico momento que hace 16 años protagonizaron Iker y Sara. "Mi amor", se escuchó decir tímidamente a Matías Prats, mientras le enviaba un beso a través de la pantalla. Ella hizo lo mismo desde el punto en que se encontraba, pero, además, le dedicó unas cariñosas palabras: "A mí estas cosas ya sabéis que me dan mucha vergüenza, pero es un placer compartir pantalla con mi marido y padre de mi hijo".