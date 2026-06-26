Este viernes, 26 de junio, 'El programa de Ana Rosa' ha concluido su vigésimo primera temporada en la mañana de Telecinco. Así, el curso televisivo ha tocado a su fin para Ana Rosa Quintana, que se ha despedido de los espectadores antes de iniciar unas vacaciones que se prolongarán hasta el próximo mes de septiembre.

"Ha sido una temporada muy intensa, qué les voy a decir a ustedes. Ahora toca decirles hasta pronto, hasta septiembre. Gracias de corazón por elegirnos cada día y estar al otro lado. Disfruten del verano, cuídense mucho y nos vemos a la vuelta. Este maravilloso equipo echa el cierre por vacaciones hasta septiembre", ha declarado la presentadora antes de finalizar la emisión.

Tras una convulsa campaña informativa, particularmente en lo político, la veterana comunicadora de Mediaset y su equipo compuesto por más de 200 personas hacen un paréntesis -como cada año- para coger fuerzas y regresar renovados de cara al próximo curso, que se prevé igual de caliente o más; con la posibilidad de un adelanto electoral en el primer trimestre del 2027 sobrevolando.

Ana Rosa Quintana, con retranca, ha afirmado que este cambio en la franja matinal de Telecinco para los meses de julio y agosto no es por voluntad propia. "No creáis que soy yo la que decide, es que cambia la programación. Aquí, nosotros, los muñecos, no decidimos nada", ha comentado la presentadora entre risas.

Además, ha aclarado a los espectadores que la información, el análisis y el debate de toda la actualidad no se detendrá, pues 'La Mirada Crítica', con Ana Terradillos y José Luis Vidal, y 'Vamos a ver', con Patricia Pardo primero y Verónica Dulanto después, tomarán el relevo de 'El programa de Ana Rosa' durante este periodo de impasse; modificando y/o ampliando sus franjas de emisión actuales.

A partir de la próxima semana, 'La Mirada Crítica' pasará de emitirse de 08:00 a 09:00 horas a hacerlo de 09:00 a 10:30 horas. A continuación, cogerá el testigo 'Vamos a ver... verano' hasta las 13:30 horas. Es decir, una reorganización de la mañana que sigue el mismo esquema del pasado verano, a excepción de la banda horaria que ocupa el concurso 'El Precio Justo', que completará la oferta del canal hasta la primera edición de 'Informativos Telecinco'.

Así queda la programación matinal de Telecinco de lunes a viernes: