María Casado rompe su silencio sobre su nuevo proyecto televisivo tras dejar 'Informativos Telecinco': "Ya puedo contarlo"

María Casado ha compartido finalmente con sus seguidores en redes sociales cuál será el próximo capítulo de su trayectoria televisiva tras despedirse de 'Informativos Telecinco' en mitad del verano. La presentadora ha anunciado que formará parte de 'La gran audición', el nuevo talent que prepara Canal Sur y que conducirá en tándem junto a Pablo Puyol como parte de esta nueva etapa profesional alejada de Mediaset y más cerca de su familia.

La periodista se despidió de 'Informativos Telecinco' el pasado 26 de julio ante la imposibilidad de conciliar su trabajo en la capital con su vida en familia en Málaga. "Espero que solo sea una pequeña pausa y podamos encajar otro proyecto lo antes posible", aseguró la periodista antes de despedirse de la audiencia de forma indefinida. Ahora, la comunicadora continúa su trayectoria en una nueva casa televisiva, bajo el paraguas de Canal Sur.

María Casado conducirá 'La gran audición' junto a Pablo Puyol en Canal Sur

Si bien la cadena autonómica ya confirmó su fichaje a principios de mes, adelantando que presentaría un nuevo talent show destinado al prime time de los sábados, no ha sido hasta este miércoles cuando la propia María Casado ha desvelado los primeros detalles de 'La gran audición', el espacio que conducirá junto a Pablo Puyol.

La periodista formará equipo con el que fue protagonista de 'Un paso adelante' en el nuevo talent de RTVA centrado en encontrar al artista de teatro musical más completo. Y a través de la primera promo del formato, la comunicadora ha dejado claro cuál será el cometido de cada uno dentro del concurso. "Pablo Puyol se encargará del espectáculo. Yo, de descubrir qué hay detrás de cada artista. Así que ya puedo contarlo. Pablo y yo vamos a presentar juntos 'La gran audición'", ha explicado.

Se trata de un giro de 180 grados en el registro de María Casado, que en los últimos años ha estado ligada a la información más que a los formatos de entretenimiento. En este caso, ella será la encargada de poner el foco en las historias humanas que acompañan a cada aspirante que se suba sobre el escenario de Canal Sur. "¿Vas a preguntar mucho?", le pregunta Darío Regattieri, creador y productor de 'La gran audición'. "¡Muchísimo!", asegura la presentadora en la primera promo.

Así, María Casado acompañará tras el telón a los concursantes durante toda su trayectoria en el concurso, desde los castings hasta la final. El programa contará con 24 concursantes, seleccionados después de un primer casting online y otras fases presenciales. Y por parte de la comunicadora, parece que afronta esta nueva etapa con ilusión y la estabilidad de poder compaginar con mayor facilidad su vida en casa con su perfil profesional.