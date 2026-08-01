María Casado ficha por Canal Sur tras salir de Mediaset para presentar este nuevo concurso en el prime time

Tras la sorprendente salida de María Casado de 'Informativos Telecinco' casi dos años después de su fichaje se llegó a hablar de que la presentadora podría dar el salto a Canal Sur para poder trabajar y conciliar mejor con su vida personal en Málaga. Pues bien, ahora ya es oficial este cambio.

Canal Sur ha confirmado este sábado que María Casado se incorpora a la cadena autonómica andaluza para ponerse al frente de una de las grandes apuestas de la próxima temporada del canal. Así, la también directora de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, se incorpora al equipo de 'La gran audición'.

María Casado presentará este nuevo talent show de Canal Sur junto al actor, cantante y bailarín Pablo Puyol. Ambos serán los maestros de ceremonia de este formato que busca descubrir a las nuevas estrellas del teatro musical en Andalucía y que se emitirá en el prime time de los sábados.

A lo largo de 'La gran audición', María Casado acompañará a los aspirantes durante las distintas fases del programa, compartiendo con los espectadores el lado más humano del concurso y siguiendo de cerca la evolución de los participantes desde el casting hasta la gran final.

"La Gran Audición es mucho más que un concurso de televisión. Es una oportunidad para descubrir historias de superación, esfuerzo y talento, y me hace muchísima ilusión vivir esta experiencia junto a los participantes y compartir con los espectadores todo lo que hay detrás de su camino", confiesa María Casado sobre este nuevo reto profesional en su carrera.

Así será 'La gran audición'

La Gran Audición ha abierto ya el proceso de selección de participantes a través de un casting online disponible en lagranaudicion.com. Los aspirantes podrán inscribirse enviando el material requerido para demostrar sus aptitudes artísticas. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 12 de agosto.

Tras concluir esta primera fase del casting, el equipo de 'La gran audición' recorrerá las ocho provincias andaluzas para celebrar audiciones presenciales durante tres semanas. De ellas saldrán los 80 aspirantes que accederán al casting final, que se celebrará en Sevilla. La última prueba consistirá en un intenso proceso de selección de 48 horas, del que saldrán los 24 concursantes que formarán parte de la primera edición del programa producido por beon. Entertainment.

María Casado deja Telecinco por Canal Sur

De esta manera, María Casado da el salto a Canal Sur después de haber dejado la edición de 'Informativos Telecinco Fin de Semana' por motivos personales. Así, la presentadora aseguró que la decisión era fundamentalmente por la incompatibilidad de conciliar su vida laboral en Madrid con su vida personal en Málaga.

"Por motivos personales, por la dificultad de conciliar mi vida entre Málaga y Madrid, he decidido tomarme un respiro. Espero que solo sea una pequeña pausa y podamos encajar otro proyecto lo antes posible", aclaró en su comunicado.

Sin embargo, pese a ese deseo de poder volver pronto a Mediaset con otro proyecto, por el momento el futuro de María Casado pasa por Canal Sur y no por Telecinco, que fue quién le dio la oportunidad hace dos años de volver al género de los informativos tras su periplo por tertulias, magacines y programas de entrevistas.