'Espejo Público' censura al instante a un testimonio en Ceuta tras escucharle decir esto sobre Pedro Sánchez

Con motivo de la grave crisis migratoria en Ceuta, 'Espejo Público' se ha desplazado este viernes hasta la ciudad autónoma para comprobar la incertidumbre que ha causado entre los vecinos la entrada de miles de personas procedentes de Marruecos a través del espigón de Tarajal. Sin embargo, el espacio de Antena 3 se ha visto obligado a censurar a uno de los testimonios por un repentino alegato contra el presidente del Gobierno.

El reportero del programa, Javier Fuente, se encontraba en plena calle hablando con el dueño de un establecimiento cerrado cuando de repente otras voces han comenzado a sumarse a la escena. "Imagínate que se meten 500 y yo estoy ahí solo", lamentaba el propietario de una gasolinera, explicando que ante el caos generado en las calles no se atrevía a abrir este viernes.

Un espontáneo utiliza el micrófono de 'Espejo Público' para cargar contra Pedro Sánchez y acaba censurado: "Es un sinvergüenza"

Ha sido entonces, cuando el periodista de Antena 3 buscaba otros testimonios de viandantes, cuando un espontáneo ha tomado el micrófono de 'Espejo Público' para elevar su denuncia. "Todos los que hay en las calles son invasores. La gente de aquí está asustada y no sale a la calle", ha asegurado el ciudadano, asegurando que no ve "a nadie de Ceuta" por la calle.

Este hombre de Ceuta llama HDP a Pedro Sánchez en directo en Antena 3.#Mañaneros31J#EnBocaDeTodos#31JulioESP pic.twitter.com/s6V9tJrsb2 — Srto Z (@Srto_Z) July 31, 2026

"Con el presidente que tenemos, ya me dirás tú a mí", ha señalado entonces mientras Fuente trataba de reconducir el tono de la conexión, pero el hombre no ha dudado en aprovechar sus minutos en directo para lanzar un ataque contra el Gobierno central. "¿Qué esperan con el presidente que tenemos? ¿Esperan milagros? La culpa la tiene toda Pedro Sánchez, que es un sinvergüenza y un hijo de puta", ha sentenciado.

Justo entonces, el reportero de 'Espejo Público' se ha plantado, dando por finalizada la charla con el espontáneo. "¡No! Ya está, caballero", ha exclamado el periodista mientras ponía fin al incendiario testimonio sacando al hombre de la escena. "Ya ves, es el cabreo, Lorena", señalaba resignado el comunicador en una escena que no ha tardado en correr como la pólvora en redes sociales.