'La Promesa', avance del próximo capítulo del lunes 3 de agosto en RTVE: Una decisión sin precedentes por Ángela

En el capítulo 878 de 'La Promesa' del próximo lunes 3 de agosto, Ciro se muestra fuera de control y a punto está de golpear a Julieta, que se rebela frente a su esposo como nunca y confirma el profundo odio que siente por él. Todo lo contrario a lo que se está gestando con Manuel.

Curro, que no encuentra explicación a la desaparición de Ángela, se siente desolado. El pueblo, los jornaleros y hasta el refugio se movilizan para dar con el paradero de la joven. Mientras, la Guardia Civil sigue sin tener noticias sobre ella, lo que aumenta la inquietud.

El plan de Ciro y Lorenzo para estafar a Manuel prosigue, pero el heredero de Luján no lo va a poner tan fácil. En paralelo, Cristóbal Ballesteros anima a las cocineras a continuar con las jugarretas a Julio y Tomasa, pero incrementando la discreción.

Tomasa protagoniza otro enfrentamiento, esta vez contra Pía Adarre. Por su parte, Petra saca la cara por la doncella ante las ya habituales humillaciones de su hermana. Carlo ve con buenos ojos la idea de fusionar boda y bautizo en la misma celebración, pero María se planta: no quiere casarse con él.

Leocadia se encuentra angustiada por la falta de noticias sobre su hija Ángela, a la que parece que se ha tragado la tierra. Curro, también destruido emocionalmente, pide a Máximo de Buenaventura que mueva sus contactos para ayudar. El duque acepta, dispuesto a involucrar al mismísimo Rey y al Ejército. Una decisión sin precedentes por su hija.

Resumen de 'La Promesa' del capítulo 877 emitido este viernes 31 de julio

En el último capítulo de 'La Promesa', Ciro sigue insistiendo en cobrar por el manual, pero Manuel no da su brazo a torcer. El heredero del marquesado y Julieta se alían contra él. Carlo le comunica a María que no quiere que Samuel bautice a Janita, se inventa que un familiar suyo lo hará. Mientras, las cocineras, con la complicidad de Cristóbal, continúan colándole verdura a Julio, pero él termina descubriéndolo.

Curro y Leocadia comparten su desesperación: él acusa a Lorenzo y le amenaza con hacérselo pagar con su vida, pero el capitán lo niega. Y Máximo intenta convencer a Leocadia de que su preocupación por Ángela es genuina. Las desavenencias entre Manuel y Ciro se agravan, y cuando Julieta trata de intervenir, Ciro la manda callar.

Cristóbal intenta convencer a María de aprovechar el bautizo para casarse con Carlo, pero ella sigue esquivando el tema. Teresa pone en guardia a Petra sobre las pesquisas de Tomasa, está preguntando por ella y el refugio a todos. Petra le revela a Martina que vio su beso con Adriano. Ciro, furioso, abronca a Julieta por haberse entrometido y está a punto de golpearla.