Cambios de programación en RTVE: La 1 anuncia qué oferta sustituirá a 'El perro andaluz' tras paralizar sus emisiones

'El perro andaluz' de Manu Sánchez ha cerrado temporada en La 1 de RTVE esta semana: la de este jueves 30 de julio fue la octava y última entrega del programa ante su parón hasta otoño, pues su regreso a la programación estelar está garantizado de cara a septiembre. La cadena estatal ya adelantó que se tratará de una de las grandes bazas del primer trimestre del próximo curso. Su consolidación en la noche del jueves estará condicionada a las audiencias.

De momento, 'El perro andaluz by Manu Sánchez' puede presumir de haber concluido la primera tanda de emisiones con un excelente rendimiento que no entraba ni en los mejores pronósticos. El espacio producido por TVE, en colaboración con la compañía 16 escalones, ha hecho del Mundial 2026 un trampolín clave para su posicionamiento; marchándose de vacaciones con una media de casi un 17% de share y con más de 1,2 millones de espectadores.

'El perro andaluz' será relevado por 'Ordena tu vida' en TVE

Cifras que dejan muy buen sabor de boca y a las que La 1 de RTVE renunciará en las próximas semanas por dicho paréntesis. Resulta previsible que ninguna oferta alcanzará o superará el 13,2% que cosechó 'El perro andaluz' este jueves en el último programa de la temporada, que será relevado por 'Ordena tu vida', un formato de éxito internacional que ha revolucionado el género de la organización y transformación del hogar.

Tras semanas de intensa promoción, la cadena ha optado por este espacio para reemplazar a Manu Sánchez. Comandado por Inés Hernand, verá la luz el próximo jueves 6 de agosto tras 'Viaje al centro de la tele' (23:00 horas). En cada episodio, el programa ayudará a una familia a transformar completamente su vivienda: desprendiéndose de los objetos acumulados, reorganizando cada rincón, convirtiendo espacios caóticos en hogares prácticos, acogedores y sin estrés y trasladando todas sus pertenencias a un trastero y decidiendo qué conservar y qué dejar ir para siempre; bien donándolo o bien vendiéndolo.

'Ordena tu vida' hablará también de grandes historias humanas: recuerdos, cómo vivimos o las emociones que proyectamos sobre los objetos. Un formato que combina emoción, humor y consejos útiles para inspirar a la audiencia a mirar sus propios hogares con otros ojos. Porque ordenar una casa acaba siendo, muchas veces, una forma de empezar de nuevo.

Con todo, el cambio de programación obligado en la noche del jueves ante el final de temporada de 'El perro andaluz' pasa por este producto producido por RTVE en colaboración con Lavinia Audiovisual y que adapta en España el exitoso formato británico 'Sort Your Life Out', creado por Optomen y distribuido por All3Media International, parte de Banijay Entertainment.

Así, queda en duda qué ubicación tendrán las otras dos ofertas en cartelera pendientes de lanzamiento que La 1 viene promocionando para "muy pronto" y que también se colocaban como candidatas a ser el recambio del 'perro' Manu Sánchez. Por un lado, 'La Storia', serie extranjera de la RAI (la tele pública italiana) que consta de una primera temporada con 8 capítulos en total y que está basada en la famosa novela de Elsa Morante sobre una madre judía oculta en la Roma de la II Guerra Mundial.

Por otro, RTVE también ceba el estreno de '¡Cuánta guerra!' con la periodista Conchi Cejudo, que debutará como presentadora de televisión de la mano de este proyecto. Se trata de un formato en el que diferentes personalidades del ámbito de la comunicación y la cultura visitan junto a Cejudo diversos escenarios de la Guerra Civil, descubriendo en tiempo real lo que ocurrió a sus abuelos y qué supuso para ellos el conflicto bélico. En cada episodio, Conchi Cejudo y su invitado protagonizan una road-movie en la que seguirán el periplo de su antepasado. Será un viaje intenso en lo físico y lo emocional compartido con la audiencia.







