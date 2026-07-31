Las audiencias dictan sentencia a 'En boca de todos' con Nacho Abad tras su cobertura de la crisis migratoria de Ceuta en Cuatro

'En boca de todos' alcanzó este jueves 30 de julio un récord histórico de audiencia al anotar su mejor cuota de pantalla desde que arrancaron sus emisiones. El programa de actualidad conducido por Nacho Abad obtuvo un formidable 11,3% de share y congregó a casi 350.000 telespectadores de media en la mañana de Cuatro.

Hablamos así de una fuerte subida de casi 3 puntos porcentuales respecto a la entrega del miércoles que permite pulverizar el máximo que el formato producido por Mandarina atesoraba hasta la fecha: el 10,8% registrado el pasado 28 de mayo con motivo de la actualidad política y judicial, marcada por la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Ahora, ese portentoso 11,3% se debe a la cobertura de la grave crisis migratoria en Ceuta. 'En boca de todos' fue el único programa de televisión que este jueves cubrió durante tres horas ininterrumpidas esa entrada masiva de africanos a territorio español; cifrada en 50.000 personas, 7.000 de ellas menores de edad, según las primeras estimaciones de Interior.

Poco hablamos de la excelente evolución y posicionamiento de #EnBocaDeTodos en la mañana de @cuatro



📈 LÍDER de las cadenas comerciales con un 11.3%, 349.000 y 1.705.000 espectadores únicos



📈 MÁXIMO HISTÓRICO#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/O7t9b9iHca — Dos30' (@Dos30TV) July 31, 2026

Su escalada le alzó como la oferta líder entre las cadenas comerciales: en su franja de emisión, de 10:25 a 14:00 horas, el espacio fue segunda opción; imponiéndose con creces a su rival directo, La Sexta (6,9%), a la propia Telecinco (11%) e incluso a Antena 3 (10,6%). Tan solo se quedó por detrás de La 1 de TVE y del 15,9% que marcó 'Mañaneros 360'.

Además, ese gran funcionamiento de 'En boca de todos' impulsó a la primera edición de 'Noticias Cuatro', presentada por Alba Lago, a un destacado 10,3% de cuota de pantalla y a 700.000 televidentes congregados, siendo también uno de los mayores resultados de la presente etapa del informativo.

Por otro lado, con ese 11,3% de récord, 'EBDT' se convirtió en el producto más competitivo de la jornada en Cuatro, que promedió un 6,7% en el cómputo global del día. Es decir, el magacín comandado por Nacho Abad se situó 4,6 puntos por encima de la media de la cadena de Mediaset. Prueba de que se ha consolidado como un pilar muy sólido de la misma y como una referencia informativa para un sector del público en momentos de crisis.