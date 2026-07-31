El público dicta esta sentencia a 'Los Creyentes', el nuevo thriller de Netflix con José Coronado, y hay opiniones antagónicas

Sabiendo que José Coronado es sinónimo de éxito, no es de extrañar que Netflix siga contando con el actor para muchos de sus proyectos. A la espera de lanzar el 25 de septiembre 'El problema final', nueva serie basada en la novela de Arturo Pérez-Reverte, la plataforma estrenaba el pasado viernes 24 de julio el largometraje 'Los Creyentes', que, en pocos días, se ha convertido en número 1 en España en el apartado de películas más populares.
La película, producida por El Desorden Crea y con dirección de Roger Gual ('Clanes', 'El desorden que dejas'), cuenta con un guion que supone la vuelta conjunta de Carlos Montero y Darío Madrona tras 'Élite'. Ambos también actúan como productores ejecutivos junto a Diego Betancor. Por su parte, Juana Jiménez está al cargo de la dirección de fotografía.
'Los Creyentes' es un thriller psicológico protagonizado por José Coronado y Stephanie Magnin ('La fiera', 'La moderna'). Completan el reparto los actores Fanny Gautier ('Olympo', 'Mía es la venganza') en el papel de Lucía y Alberto Olmo ('Mala influencia', 'Amar es para siempre') como Arón; así como Mabel del Pozo ('Soy Nevenka').
Así es 'Los Creyentes' con José Coronado
'Los creyentes' cuenta la historia de Ruth (Stéphanie Magnin), una mujer de 30 años que lleva un tiempo distanciada de su familia y regresa a casa cuando su madre muere en extrañas circunstancias.
Allí se reencuentra con su padre, Martín (Jose Coronado), que desde la jubilación parece haberse convertido en un tipo gruñón, agresivo y creyente en una siniestra teoría conspiranoica que le obsesiona.
La relación entre los dos es tan tensa, y el comportamiento de él tan errático, que Ruth comienza a sospechar que Martín pudo ser el responsable de la muerte de su madre. ¿Es posible que esté compartiendo techo con un asesino?
El veredicto de la audiencia a 'Los Creyentes'
Tras el lanzamiento de 'Los Creyentes', la audiencia que ya la ha visto no ha dudado en utilizar las redes sociales para dejar claro su veredicto. Y hay bastante división entre los que recomiendan ver este nuevo thriller de Coronado y aplauden el buen trabajo del veterano intérprete y los que, en cambio, no se han visto seducidos por esta producción.
"Thriller por encima de la media acerca de la conspiración paranoica con gran trabajo de sus protagonistas", destaca uno de los espectadores que ya la ha consumido. "Las conspiranoias, parecen ser inherentes al ser humano… No sólo son personas con mucho tiempo y ganas de ser especiales. Hay un montón de gente que cree lo que quiere creer. Recomendable", confiesa otro.
Pero, como decimos, no todos piensan lo mismo. Otros han sido más rotundos al cuestionar esta nueva película. "He pasado de puntillas por #LosCreyentes. Coronado en modo automático y la verdad que lo peor es el final. Un desperdicio, una manifestación con mascaras y no aparece la policía con los bastones repartiendo. Eso le quita autenticidad a la cinta, qué lastima", valora otro usuario.
Y si hay un comentario que se repite es que 'Los creyentes' parece una especie de biopic del Miguel Bosé de la actualidad, que se caracteriza por su negacionismo.
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Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.