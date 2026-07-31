'De Viernes' anuncia seis invitados y un explosivo reencuentro hoy en Telecinco antes de despedir temporada

'De Viernes' se despedirá esta semana de la audiencia hasta septiembre, si no hay cambios de última hora. Así, el programa que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona se marchará de vacaciones y Telecinco ofrecerá en su lugar reposiciones con los mejores momentos del formato. No obstante, el equipo sí que seguirá al frente de 'De lunes a viernes' en las tardes, de 18:00 a 20:00 horas, tras la reestructuración de la franja por la cancelación de 'Amor...¡o lo que surja!'.

Antes de marcharse de vacaciones y aprovechando que ya no tendrá como competencia ni a 'Tu cara me suena' ni a 'La Voz Kids', el programa ha cerrado para este viernes diversas entrevistas con las que seguir explotando algunos de los temas de actualidad: como la polémica sobre la venta de la casa de las Campos en Málaga, el estado de salud de Kiko Rivera y la situación de Cantora.

Para arrancar la noche, 'De Viernes' contará en plató con Terelu Campos y Carmen Borrego. Las hermanas responderán a todas las preguntas relacionadas con la polémica publicación de un anuncio para la venta de la casa malagueña de su madre, María Teresa Campos, en un portal inmobiliario. Además, ambas se enfrentarán a otros asuntos familiares que han provocado un importante distanciamiento entre ellas.

Tras protagonizar el scoop hace unas semanas, Techi Cabrera, quien fuera pareja de Kiko Rivera, volverá a un plató de televisión tras cuatro años apartada de los focos por un problema de salud. La joven revelará algunos de los aspectos más desconocidos de su vida y comentará que mantiene contacto con el DJ a través de las redes sociales. Además, reconocerá que nunca le vio enamorado de su ex mujer, Irene Rosales.

El reencuentro de María Jesús Ruiz y su madre en 'De Viernes'

'De Viernes' seguirá exprimiendo la entrada de un equipo de televisión en Cantora para el especial 'El precio de...'. De este modo, Dulce de la Piedra, exniñera de Isa Pantoja, desvelará nuevos episodios nunca antes contados de la finca, donde pasó los años más infelices de su vida. Su relación con la hija de la cantante la llevó a vivir situaciones muy complicadas que revivirá con nuevas imágenes inéditas del interior de Cantora en algunas de las estancias en las que sucedieron los momentos de mayor tensión con la pequeña de la familia.

Por último, para acabar la noche, el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona recibirá en el plató a una de las colaboradoras de 'De lunes a viernes' para vivir un reencuentro que dará mucho que hablar. María Jesús Ruiz y su madre Juani se verán las caras por primera vez en un plató para retomar su relación tras seis años sin hablarse.

Madre e hija han decidido aparcar sus diferencias familiares y recuperar el tiempo perdido, dejando su orgullo de lado. Juani reconoce que en la actualidad tiene una buena relación con su yerno, Curro, y deberá hacer frente a los rumores que apuntan a una supuesta infidelidad de la pareja de su hija.