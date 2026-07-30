Mediaset arranca la promoción de 'Rueda la Letra', el nuevo concurso con 'El Rosco', que incluye una transformación del logo de Telecinco

El regreso de 'El Rosco' a las tardes de Telecinco es inminente, y la cadena ya ha comenzado a calentar motores para el estreno del nuevo concurso que traerá de vuelta la mítica prueba, 'Rueda la letra'. Mediaset ha lanzado un primer spot promocional mostrando el mítico rosco de letras que solía aparecer en 'Pasapalabra', en este caso con Emma García como protagonista desde el plató de 'Fiesta'.

Tras la orden judicial que obligó a Atresmedia a dejar de emitir la codiciada prueba final y buscar un sustituto, en este caso 'AlaZ', Mediaset se hizo por fin con los derechos de 'El Rosco' y recientemente adelantó que será Carlos Sobera quién se ponga al frente del nuevo formato que incorporará la popular prueba. Y en esta promo, el Rosco ha hecho su primera aparición en el canal desde la retirada del programa en octubre de 2019.

Emma García se enfrenta al Rosco en la primera promo de 'Rueda la letra' en Telecinco

La primera promo de 'Rueda la letra' ha tenido a Emma García en el frente, irrumpiendo en el plató de 'Fiesta' con el famoso Rosco flotando a su alrededor como por arte de magia. "¿Habéis visto? Esto sí que es un... Con la B, cosa o suceso extraordinario", ha formulado replicando la mecánica de la que ha sido hasta hace pocos meses la prueba final de 'Pasapalabra' en Antena 3.

Rueda que te rueda... 🎡

Letra a letra. 🔤

Directo a tu sofá. 🛋️



Llega a Telecinco la rueda que te va a enganchar de principio a fin. 📺💥



Muy pronto #RuedaLaLetra 👌 pic.twitter.com/Fkg82SO3jV — Telecinco (@telecincoes) July 29, 2026

"Si habéis pensado bombazo, enhorabuena. Pero que conste que no soy la única, estamos todos con esto en la cabeza, venga a darle vueltas, rueda que te rueda. Rueda... la letra", termina señalando la presentadora, alimentando la expectación por el regreso del mítico juego, pero también dejando entrever que esta es la primera de una larga lista de clips promocionales de estilo similar protagonizados por otros rostros de la casa, actuando de prescriptores de este estreno estratégico. Asimismo, el grupo ha empezado a mostrar otra cortinilla con el Rosco componiéndose alrededor del logo de Telecinco.

Sin embargo, esta no es la primera promo de 'Rueda la letra' que emite la cadena. Cuando el proyecto aún no tenía nombre pero ya habían oficializado la adquisición de los derechos de 'El Rosco', Mediaset estrenó un vídeo promocional en el que todas las letras del rosco sobrevolaban la ciudad a toda velocidad hasta formarse en círculo sobre las instalaciones de Fuencarral. Un clip en el que no reflejaron el verdadero aspecto histórico del Rosco.

Y es que, en el primer clip pueden verse las 27 letras del abecedario y ahora, en el nuevo vídeo protagonizado por Emma García, este error aparece corregido, con una "rueda" de tan solo 25 letras, eliminando la letra K y la W, con el diseño y disposición que se ha mostrado durante décadas en 'Pasapalabra'. Y es que, estas dos letras nunca se incluyeron en la prueba pues, cuando se concibió el formato, se determinó que limitaba mucho la mecánica ante la escasez de palabras que los concursantes podían adivinar.