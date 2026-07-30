'La Promesa', avance capítulo del viernes 31 de julio en RTVE: Ciro pierde el control con Julieta y la amenaza de Curro

'La Promesa' llega este viernes 31 de julio a su capítulo 877 en las tardes de La 1 de TVE. En él, Ciro sigue insistiendo en cobrar por el manual, pero Manuel no da su brazo a torcer. El heredero del marquesado y Julieta se alían contra él. Carlo le comunica a María que no quiere que Samuel bautice a Janita, se inventa que un familiar suyo lo hará. Mientras, las cocineras, con la complicidad de Cristóbal, continúan colándole verdura a Julio, pero él termina descubriéndolo.

Curro y Leocadia comparten su desesperación: él acusa a Lorenzo y le amenaza con hacérselo pagar con su vida, pero el capitán lo niega. Y Máximo intenta convencer a Leocadia de que su preocupación por Ángela es genuina. Las desavenencias entre Manuel y Ciro se agravan, y cuando Julieta trata de intervenir, Ciro la manda callar.

Cristóbal intenta convencer a María de aprovechar el bautizo para casarse con Carlo, pero ella sigue esquivando el tema. Teresa pone en guardia a Petra sobre las pesquisas de Tomasa, está preguntando por ella y el refugio a todos. Petra le revela a Martina que vio su beso con Adriano. Ciro, furioso, abronca a Julieta por haberse entrometido y está a punto de golpearla.

Resumen de 'La Promesa' del capítulo 876 emitido este jueves 30 de julio

En el capítulo 876 de 'La Promesa' que La 1 de RTVE ha ofrecido este jueves 30 de julio, Cristóbal se muestra sorprendentemente a favor de que las cocineras fastidien a Julio con la verdura. Martina se marcha a hurtadillas tras una noche mágica con Adriano. ¡Están entregados a su historia de amor! Julieta confiesa a Manuel los celos que le provocó conocer el nombre de la niña de María Fernández y Pía le cuenta a Ricardo la reacción de Leocadia al descubrirlo.

La desaparición de Ángela tras descubrir que Máximo es su padre alarma a todos. Manuel asegura que no notó nada raro en la joven cuando volvía de la cena y Leocadia se enfrenta a Lorenzo: ya la secuestró una vez, ¿es él quién está detrás de su desaparición? Lorenzo convence a Leocadia de que no es así. Curro regresa del cuartel, donde presentará una denuncia, sin noticias.

Ciro abronca a Julieta por salir a cenar sin consultarle, aunque ella le deja claro que ahora lo prioritario es encontrar a Ángela. Además, el muchacho se enfrenta a Manuel exigiendo cobrar por el manual. María le pide a Samuel que sea él quien bautice a Jana. Y Carlo se incomoda ante la idea, tratando de postergar el bautizo.

