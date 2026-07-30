Terremoto en RTVE: La Séptima roba a Javier Ruiz y a su director en la mañana y este es el rostro elegido en La 1 para reemplazarle

Era un secreto a voces en los últimos días y, finalmente, se va a cristalizar: Javier Ruiz abandona RTVE para incorporarse a La Séptima y liderar el nuevo proyecto televisivo que arrancará sus emisiones el próximo 5 de noviembre. El popular comunicador había recibido una oferta irrechazable por parte de José Miguel Contreras, el máximo impulsor del nuevo canal de la TDT. Un ofrecimiento que consistía en ser, además de presentador, "el primer director" con capacidad de decisión en el desarrollo y progreso de la emergente emisora.

Pues bien, tras semanas de mucha incertidumbre, de filtraciones interesadas y de movimientos de ficha por ambas partes (RTVE y el consorcio SIETE), la cuenta 'Poco Pasa TV' confirma que el salto de Ruiz a La Séptima es ya una realidad. En otras palabras, el comunicador valenciano tiene los días contados al frente de 'Mañaneros 360'; con la posibilidad, como así plantearon reciente informaciones, de que la de este viernes 31 de julio sea la última aparición del periodista en la pantalla de La 1.

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En cualquier caso, a la espera de confirmarse este extremo, lo que ya queda sustanciado es que Javier Ruiz se ha inclinado por poner rumbo a la incipiente cadena pese a su enorme éxito en la mañana de TVE. Decisión valiente, que implica un sacrificio, y que se sustenta en un compromiso adquirido con mucha anterioridad. Y es que, en realidad, el presentador ha formado parte de los planes de los promotores de La Séptima desde mucho antes de que éstos empezaran a esbozarse y de que se obtuviera la licencia por parte del Gobierno.

Es precisamente por ello por lo que a Contreras y a otros fundadores no se les pasaba por la cabeza la posibilidad de que Javier Ruiz fuese a declinar la oferta a pesar de los grandes y numerosos intentos de RTVE en las últimas semanas por retenerle y evitar su marcha. De hecho, Invertia habló de una suculenta contraoferta de parte de José Pablo López, presidente del ente público, para malograr las pretensiones de La Séptima e impedir su salida. Finalmente, ha caído en saco roto.

Ante este durísimo golpe al corazón de RTVE, que pierde a uno de sus mayores activos, se confirma también que el sustituto escogido a marchas forzadas es Jesús Cintora. Fue el plan B en la corporación con sede en Prado del Rey desde el primer momento, pues se le considera el mejor reemplazo en estos momentos para cubrir un vacío que va a ser enorme. En ese sentido, la citada fuente señala que el periodista soriano dejará 'Malas Lenguas' y 'Malas Lenguas Noche' para ponerse a los mandos de la próxima temporada de 'Mañaneros 360' junto a Adela González, que se mantiene. Esa incorporación se producirá en septiembre tras sus vacaciones.

Además, Carla Sanz, la actual codirectora de la edición diaria de 'Malas Lenguas' pasará a dirigir el magacín matinal de La 1, ya que La Séptima también ha alcanzado otro de sus objetivos: arrebatar al vigente director de 'Mañaneros', Daniel Fernández, para asumir su dirección de Contenidos. Tal y como explicaba recientemente José Miguel Contreras en una entrevista a EFE, este cargo "integrará las funciones que tradicionalmente desempeñaban las direcciones de Informativos y Programas".

Recordemos que la programación de la nueva cadena TDT estará vertebrada en exclusiva por formatos de actualidad y espacios de análisis sosegado. A priori, no nace con el objetivo de apostar por la ficción -series o cine- ni por grandes formatos de entretenimiento como concursos, talents o realities. Su piedra angular será el directo, combinando caras veteranas y acreditadas -como la de Javier Ruiz- con rostros en alza en el ámbito de la comunicación.

A colación de esta información, conviene recordar también que Gonzalo Miró se encargará de conducir 'Malas Lenguas' en agosto durante las vacaciones de Jesús Cintora. Además, se pondrá al timón de la versión nocturna de los sábados junto a Ane Ibarzabal. Un movimiento que ahora cobra otro sentido, y es que los planes de TVE pasarían por entregar el formato producido por Big Bang Media a Miró, Esther Palomera y Ana Hinestrosa (nuevo fichaje procedente de Canal Sur) ante la mudanza de Cintora a la mañana.