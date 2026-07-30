Mediaset anuncia en qué cadenas se emitirá 'El Chiringuito' con Josep Pedrerol, que avanza 3 fichajes del ámbito del fútbol y la comunicación

Mediaset ha resuelto el gran interrogante abierto desde que se oficializó el fichaje de Josep Pedrerol y de todo el equipo de 'El Chiringuito' tras la no renovación con Atresmedia después de 13 años de vinculación profesional: ¿En qué cadena se iba a poder consumir la tertulia deportiva?

Pues bien, esta incógnita se ha descifrado este jueves en una convocatoria de prensa a la que ha asistido El Televisero. En ella, se ha anunciado que el formato tendrá dos ventanas de difusión: Cuatro y Energy. A través de sendos canales se ofrecerán las cinco entregas semanales.

'El Chiringuito' irá de domingo a jueves, conservando su horario original (00:00 horas), a partir del próximo 17 de agosto. Como cabía esperar, ese será el día de estreno de Pedrerol y su nutrido elenco de colaboradores en Mediaset, coincidiendo con el inicio de LaLiga de fútbol.

Cuatro acogerá solamente la entrega dominical, que hará tándem con 'Cuarto Milenio'. La cadena reajustará su programación y la colocará tras el espacio de Iker Jiménez y Carmen Porter. Así, se le otorgará una mayor visibilidad a 'El Chiringuito' en su nueva etapa y se buscará dar otro estímulo en audiencias al canal secundario del grupo audiovisual, en su mejor momento en años.

Respecto a Energy, canal que albergará el show deportivo de lunes a jueves, se tratará también de impulsar su rendimiento diario, que actualmente se sitúa en un 1,8% de cuota de pantalla media. Además, desde Mediaset se entiende que es la emisora temática en la que mejor encaja por el tipo de target que posee.

🗓️ ¡ESTA ES LA NUEVA DISTRIBUCIÓN DE EMISIÓN DE @elchiringuitotv!



➡️ Los domingos: CUATRO.

➡️ De lunes a Jueves: ENERGY.



📺 ¡RECUERDA! Volvemos el 17 de agosto. pic.twitter.com/XXUzNE8gR8 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 30, 2026

Por otro lado, en esa misma rueda de prensa, se ha avanzado que 'El Chiringuito' se realizará desde el plató de 'Todo es mentira', que se adecuará cada noche con su característica ambientación. Además, el objetivo principal, tal y como ha enfatizado Josep Pedrerol, es "conseguir que aquellos que nos veían en Atresmedia se vengan a Mediaset" y que "la esencia sea la misma".

Eso sí, existe una voluntad de renovar que no estará reñida con preservar dicha esencia. Por eso, el periodista y comunicador ha adelantado que habrá "tres fichajes muy guapos que van a gustar mucho" y que se integrarán al resto de la plantilla de tertulianos, que no variará. Por ahora, sus identidades no han sido desveladas; tan solo se ha limitado a matizar que uno procede del mundo del fútbol y otros dos del ámbito de la comunicación.

💣 "Tenemos 3 fichajes que van a gustar mucho".



😲 @jpedrerol avisa a todos: ¡@elchiringuitotv llega con todo a Cuatro y Energy! pic.twitter.com/rIsQT2XB75 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 30, 2026

Si bien, Josep Pedrerol afronta una era muy ilusionante. "Mediaset no ficha a Pedrerol, ficha a un equipazo de deportes. Llegamos con más ilusión que nunca y el nuevo 'Chiringuito' no dejará indiferente a nadie", fueron las primeras palabras del presentador cuando se confirmó su salto a la empresa con sede en Fuencarral.

"Para el Área de Contenidos de Mediaset España supone un gran valor añadido contar con el equipo de 'El Chiringuito', con Josep Pedrerol al frente, y poder hacer un programa de entretenimiento con el deporte y toda la actualidad que genere contando con sus máximos referentes", declaró, por su parte, Jaime Guerra, el Director de la División de Producción de Contenidos de la compañía italiana, tras suscribirse el contrato de larga duración con el comunicador.

Fenómeno de la TV deportiva en nuestro país, con su particular combinación de actualidad futbolística, análisis y entretenimiento, el emblemático programa de autor emprenderá así un nuevo camino en el que contará, como así se subrayó en un comunicado de prensa de Mediaset, con el equipo habitual de colaboradores. De hecho, todos ellos se han sumado ya a anunciar los canales de emisión a través de las redes oficiales de 'El Chiringuito', que, a su vez, han mostrado un notable cambio de logo.