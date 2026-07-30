Josep Pedrerol desgrana la cronología de su fichaje por Mediaset tras su salida de Atresmedia y el encaje de 'El Chiringuito' en la parrilla

La puesta de largo de Josep Pedrerol en Mediaset ya ha arrancado. Este jueves, el grupo ha presentado todos los detalles de la llegada de 'El Chiringuito' en una rueda de prensa, a la que ha acudido El Televisero, y en la que el periodista ha querido aclarar todas las dudas y rumores sobre su salida de Atresmedia tras 13 años y su salto a la competencia.

De primeras, Jaime Guerra, el director de producción de contenidos de Mediaset, ha desvelado la gran incógnita sobre la llegada de 'El Chiringuito' a Mediaset, que era en qué canal se iba a emitir a partir del 17 de agosto. El histórico formato mantendrá su cita diaria a las 00:00 h de lunes a jueves en Energy, precedido cada noche por 'La Cuenta Atrás', un espacio de 15 minutos que resumirá las claves de la jornada antes del inicio del debate y análisis de la actualidad deportiva que se efectuará en cada entrega del programa. Mientras que los domingos el espacio dará el salto a Cuatro justo después de 'Cuarto milenio'.

"Es la noticia del verano. Josep Pedrerol y El Chiringuito se vienen a Mediaset, qué alegría. Para nosotros es el gran fichaje del verano, estamos ahí compitiendo con los grandes clubs, el Real Madrid, el F.C. Barcelona y el Atlético", empezaba señalando Jaime Guerra. "Estamos muy ilusionados porque creemos que El Chiringuito es un género como tal, han hecho del entretenimiento y el deporte una historia televisiva", ha recalcado el directivo.

"El Chiringuito es muy gen Mediaset porque hace la televisión más viva y del directo. Nos faltaba este tipo de apuestas de noche y madrugada con el deporte", ha seguido diciendo Guerra al respecto. "La clave de El Chiringuito y el éxito es muy bien no saber que es. Y luego es que yo creo que soy el mejor haciendo castings y tengo al mejor equipo de periodistas y de tertulianos. Yo tengo la suerte de que no sé que va a pasar, siempre es un programa imprevisible", ha añadido al respecto el propio Pedrerol.

Durante la presentación, Josep Pedrerol ha revelado cómo se produjo su fichaje por Mediaset. "Yo a principios de abril me reúno con el consejero delegado de esta casa, Alessandro Salem, al acabar la comida, nos dimos la mano y ya estaba fichado. En abril yo ya estaba fichado, pero el siguiente paso era conseguir que los 30 periodistas que trabajan conmigo se vinieran para acá, que el equipo de marketing y los 40 tertulianos vinieran a Mediaset y hemos conseguido que más de 70 personas se vinieran a Mediaset, que es lo que hemos tenido que trabajar", ha explicado el periodista.

Por otro lado, con respecto a su salida de Atresmedia, el presentador ha querido quitarle hierro al asunto. "Lo de Atresmedia era algo que intuíamos pero lo importante es no buscar el morbo en la salida de Atresmedia porque creo que hemos hablado de la elegancia de marcharse de una empresa como lo hemos hecho nosotros", ha destacado Pedrerol. "Creo que era un matrimonio que decide romper y decide romper con un abrazo. Así fue", ha sentenciado sobre su salida.

Josep Pedrerol confiesa el por qué ha fichado por Mediaset y revela otras dos importantes ofertas

Josep Pedrerol llega a Mediaset

Al preguntarle por si Mediaset fue siempre la primera opción, Josep Pedrerol ha confesado que "esta era mi asignatura pendiente desde hacía tiempo" porque era el único grupo que le faltaba por pisar. Y su intención es mantenerse a largo plazo. "Esperemos estar muchos años. Trece no lo sé, pero esperamos estar muchos años", ha aseverado tras confirmarse que ha firmado un acuerdo de larga duración con el grupo.

Eso sí, no ha dudado en expresar que recibió otras dos ofertas muy importantes que finalmente rechazó. "A mi me apetecía un cambio. Mi equipo no lo sabía porque no lo podía saber, pero yo les decía que tranquilos. Es cierto que además de Mediaset he tenido otras dos ofertas que eran muy importantes, una de ellas un esfuerzo considerable, pero mi ilusión era estar aquí", ha añadido en este sentido.

Asimismo, Jaime Guerra ha adelantado que la incorporación de Josep Pedrerol irá más allá de ponerse al frente de 'El Chiringuito'. "Josep es un gran comunicador y tiene una gran experiencia y creo que es una persona con la que podremos trabajar más allá de El Chiringuito más adelante, si a él le apetece y encontramos el formato idóneo".

Por último, sobre cómo afectará la llegada de 'El Chiringuito' a 'El Desmarque' y el equipo de los deportes de Telecinco y Cuatro, tanto desde Mediaset como el propio Pedrerol han querido zanjar cualquier tipo de problema. "'El Chiringuito' forma parte de nuestra área de división de programas y luego, por otra parte, está el equipo de deportes que pertenece a informativos y tiene su propio micro mundo y seguirán trabajando igual", ha respondido Jaime Guerra. Mientras que Pedrerol no ha dudado en decir que es probable que una persona de 'El Desmarque' termine colaborando en su programa.