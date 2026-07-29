'Sueños de libertad' ya se ha marchado de vacaciones tras concluir el rodaje de la tercera temporada. Pero a la serie le queda mucho por delante en Antena 3 y de hecho vive momentos cruciales en sus tramas tras la marcha de Cloe, la llegada de Bianca y la decisión de Tasio de abandonar la casa familiar después de traicionarles por el chantaje de Gabriel.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Digna habla con Marisol para mostrarle su apoyo tras su intento de acabar con su vida y le hace ver que tiene que salir adelante. Mientras, Miguel pide que sea Nieves quien se encargue de atender a Marisol a partir de ahora después de su último desencuentro con ella.

Damián se entera del defecto en los perfumes reformulados por boca de Marta, algo que no se toma nada bien por el desastre que se avecina. Por otro lado, Marta recibe una visita inesperada: doña Clara ha vuelto a Toledo por la inminente lectura del testamento de su hijo y la mujer descubre que Fina ha regresado.

Por su parte, Roque se desahoga con su tío Eduardo al verse sobrepasado por la responsabilidad en la empresa tras la muerte de su padre. Y Claudia trata de acercarse de nuevo a Miguel pero él no deja que le ayude y opta por romper definitivamente con ella pues cree que jamás le va a poder dar lo que ella necesita.

Bianca visita a Marta en la fábrica para anunciarle su marcha. Pero antes de despedirse de ella tiene una conversación con ella para hacerle ver lo que vale Fina y cómo tiene que cuidarla. Tras ello, la argentina se despide también de Fina.

Tras regresar a casa de Gabriel, Begoña marca su posición en la relación con Juanito y decide relegar a Beatriz como doncella encargándose ella al 100% del cuidado de su hijo.

Por último, Digna y Marta ponen al corriente a la junta de las conclusiones del análisis de la nueva fórmula de los perfumes y confirman que tanto la fijación como la durabilidad de las fragancias es inferior a la de los originales. Algo que pone a Gabriel contra las cuerdas pero él se mantiene firme en su decisión.

Paula y Tasio en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Valentina tenía un primer acercamiento con Andrés y le agradecía todo lo que ha hecho por ella y por su madre al interceder para que pudieran hablar. Después, Dorotea volvía a mostrar su gratitud al De La Reina por sus consejos.

Tasio decidía marcar distancias con Paula tras la carta que ha recibido de Carmen aunque tras ver lo frío que ha sido con la dependienta le pedía disculpas y ambos terminaban besándose. Por su parte, Marta se sentía amenazada por Bianca mientras la pintora disfrutaba pasando el tiempo junto a Fina por Toledo. Aunque la argentina bendecía su relación con la De La Reina.

En la casa de los montes, Begoña conseguía reconectar con Juanito. Aunque la felicidad se acababa pronto cuando aparecía Gabriel para presionar a su mujer para que vuelva a casa. Paralelamente, él se planteaba despedir a Beatriz.

Digna descubría algo que podría desmontar a Gabriel pues los nuevos perfumes no tienen la misma fijación ni duración que los anteriores.

Pablo Salazar hacía de tripas corazón al visitar la casa de los De La Reina pese a su malestar con Damián para visitar a Marisol y ella se hundía. Tras ello, la mujer tomaba una decisión desesperada e intentaba cortarse las venas pero Manuela y Damián intervenían a tiempo para evitarlo.