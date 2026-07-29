Laila Jiménez se planta en 'Todo es mentira' contra la acusación de Antonio Naranjo: "No pretendía ridiculizarte"

Antonio Naranjo regresó este martes a la mesa de 'Todo es mentira' para terminar firmando varios momentos de tensión con los colaboradores y la presentadora del espacio. El rostro habitual de Cuatro ha comenzado plantándose ante uno de los cortes recibidos por Laila Jiménez mientras debatían en la tertulia para más tarde encararse con un diputado del PSOE que ha entrado en directo para comentar el balance del año político de Pedro Sánchez.

Tras un pequeño revuelo entre los colaboradores de 'Todo es mentira', Laila Jiménez pedía un poco de mesura. "Yo no quiero que digáis nada, cada uno que diga lo que siente, lo que pueda defender y su ideología", comentaba la presentadora al dar paso a Juan Luis Cano y ver que su colaborador no sabía que quería que opinara.

"¿Tú respiras no?", le preguntaba con cierta sorna Miguel Ángel Martín. "Otro gracioso", se escuchaba decir a Antonio Naranjo. "Es que yo soy el gracioso, en teoría yo soy el gracioso de la mesa", se justificaba el humorista. "No, si está bien lo de ridiculizar, pero yo además de que respiro me vale para que me llegue la sangre al cerebro, a lo mejor otros respiran pero no les llega del todo", espetaba el presentador de Telemadrid.

Un comentario que provocaba que Laila Jiménez se enfrentara a su tertuliano tras tener una pataleta de niño pequeño. "Antonio, escúchame, que no pretendía ni muchísimo menos ridiculizarte. No sé cuantas veces habéis escuchado la expresión de respira y damos paso al resto", le explicaba la presentadora.

"Si está fenomenal, no te preocupes que yo respiro habitualmente", aseveraba Naranjo. "Me alegro", le respondía ella. "E incluso además el oxígeno me llega al cerebro, en otros casos no está tan claro", volvía a decir Naranjo. "Voy a ver si el oxígeno me sigue llegando al cerebro, mientras tanto...", reaccionaba la presentadora con cierta sorna para seguir con el debate.

Antonio Naranjo estalla en 'Todo es mentira': "Ya estoy muy mayor para que me ofendan"

Antonio Naranjo en 'Todo es mentira'

Pero la tensión no ha hecho más que escalar cuando el espacio de Cuatro conectaba en directo con Víctor Camino, diputado del PSOE. "Es más difícil disolver un prejuicio que un átomo, con lo cual no aspiro a que un diputado del PSOE analice las cosas con arreglo a la realidad y por tanto tampoco quiero tener un debate con él", comenzó declarando Antonio Naranjo.

"Bueno, a ti te acaban de dar una buena lección las expertas en gestión forestal, una buena lección", le espetó rápidamente el diputado revolucionando la mesa de debate. "Me las dan constantemente porque consiste en darme la razón sin asumir que la tengo, pero que le vamos a hacer. Yo no aspiro a nada", sentenció el colaborador, cada vez más alterado.

"Llevo muchos años en todas las cadenas, no te preocupes que no necesito estar en Telemadrid para decir lo que me dé la gana, tú sí necesitas repetir mentiras para que te metan en una lista", añadía entonces Antonio Naranjo antes de arremeter contra la formación socialista. "El problema es que todo el mundo tiene derecho a sus propias opiniones pero no a sus propios hechos, esto no funciona así. Si no respetamos los hechos las opiniones se convierten en propaganda", denunció.

Víctor Camino, diputado del PSOE, defiende el balance del curso político de Pedro Sánchez en un intenso debate en la mesa de #TEM28J 🔽 pic.twitter.com/t3U69LkTIN — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) July 28, 2026

Así, Víctor Camino no se cortó en responder. "Os pido que hagáis un ejercicio de hipocresía que es lo que hace el Partido Popular cuando salen los datos de empleo. Los mismos datos que marcan récord de ocupación en España, las comunidades autónomas gobernadas por el PP sacan pecho de esos datos, dicen que esos datos son reales", ha señalado el diputado. Ahora cuando salen a criticar los datos de empleo a nivel de España dice los mismos argumentos que le han pasado ahora mismo a Antonio Naranjo", señalaba el socialista.

Tras ello, Antonio Naranjo dio un golpe en la mesa negándose a seguir con el diálogo. "Perdona, perdona, para. Yo estoy ya muy mayor para que me ofendan, a mí no me han pasado ningún argumento", se defendía el periodista. "Que no me voy a callar, a mí no me dice un señor a sueldo del PSOE que a mí me pasan argumentos. Además te iba a dar la razón, tienes toda la razón. Es absolutamente incomprensible que el mismo PP que critica la contabilidad creativa luego presuma en Madrid o en Andalucía de datos manipulados", condenaba el colaborador habitual de Nacho Abad.

"Fíjate si me pasan poco argumentario", ha subrayado con sorna Antonio Naranjo, reiterándose en su enfado. "A mí no me pidáis que si me ofenden me calle, porque no me voy a callar", ha insistido el periodista mientras el diputado continuaba exponiendo sus argumentos para respaldar el balance político del año del PSOE. "Estamos viendo cómo hay un negacionismo científico que lo que hace es comportarse como combustible para los incendios y que es fundamental también que dejemos hablar a los científicos y a las personas expertas en la materia forestal", añadía Víctor Camino.