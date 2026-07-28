Cuatro anuncia el estreno en abierto de una de las series de más éxito de Prime Video para competir contra 'El Grand Prix'

Cuatro vuelve a apostar por la ficción española en su parrilla. La cadena de Mediaset ya anuncia el estreno de la serie 'Punto Nemo' para el próximo lunes, 3 de agosto a las 23:00 horas tomando el relevo de la docuserie 'El mago del vino' en el prime time del canal.

De esta manera, la serie hispano-portuguesa que estrenó Prime Video en marzo de 2025 llega ahora a la televisión generalista, después de que Mediaset adquiriera sus derechos a través de su distribuidora Mediterraneo Mediaset Group. Y su salto al abierto se produce tras haberse ofrecido ya la segunda temporada en la plataforma de streaming en abril de este año.

Cabe señalar que 'Punto Nemo' fue todo un éxito en Prime Video, pues tras su lanzamiento se situó como el contenido más visto de la plataforma en España durante sus primeros días de disponibilidad. Ahora Cuatro tratará de repetir su éxito enfrentándolo a 'El Grand Prix' en La 1, a 'En tierra lejana' en Antena 3, a 'El Taquillazo' de La Sexta y a la espera de conocer qué emitirá Telecinco tras el fin de 'Universo Calleja'.

Sobrevivir no será fácil, nadie está a salvo de los peligros de en 'Punto Nemo' 💥



🚢 #PuntoNemo, estreno el lunes 3 de agosto a las 23:00, en Cuatro y #MediasetInfinity https://t.co/KSpRoaAztk pic.twitter.com/1W7RE3yGYw — Cuatro (@cuatro) July 27, 2026

'Punto Nemo' está creada por Daniel Martín Sáez de Parayuelo ('Isabel', 'Velvet'), que también la dirige junto a Denis Rovira ('El Internado. Las Cumbres'), Daniel Benmayor ('Bienvenidos a Edén') y Álex Rodrigo ('La casa de papel'. Y cuenta con un amplio reparto encabezado por Óscar Jaenada ('La suerte: Una serie de casualidades'), Najwa Nimri ('La casa de papel', 'Respira'), Alba Flores ('La casa de papel'), Maxi Iglesias ('Ella, maldita alma'), Eric Masip ('A través de mi ventana'), Michelle Calvó ('Entrevías') y Margarida Corceiro ('Citas. Barcelona'), entre otros.

La serie es una coproducción hispanoportuguesa de Ficción Producciones y Ukbar Filmes, realizada con la colaboración de la Xunta de Galicia, RTP, la Diputación de Pontevedra y TVG. De hecho, la cadena autonómica gallega ya emitió también la ficción.

Cabe decir que 'Punto Nemo' consta de dos temporadas. La primera está formada por seis episodios mientras que la segunda solo cuenta con cuatro capítulos de en torno a 50 minutos cada uno.

¿De qué va 'Punto Nemo'?

Los miembros de una expedición oceanográfica formada por científicos y la Armada Española, se embarcan en un buque para investigar y concienciar al mundo de los problemas de la isla de plástico localizada en el Pacífico Sur. Una fuerte tormenta les arrastrará hasta una isla situada en los confines del planeta. Un lugar antes habitado por militares rusos, que pondrá a prueba sus habilidades y conocimientos para sobrevivir e intentar salir del Punto Nemo, un lugar lleno de misterios y peligros al acecho.