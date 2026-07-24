Manu Sánchez utiliza a José Mercé para lanzar el dardo menos esperado a Iker Jiménez desde TVE: "Chúpate esa, 'Horizonte'"

José Mercé acudió por primera vez a 'El perro andaluz' este jueves dispuesto a firmar una de las entrevistas más disparatadas que Manu Sánchez ha realizado en su corta estancia en TVE. El presentador y el músico terminaron debatiendo sobre "la realidad" de la llegada del hombre a la luna o la existencia de Bin Landen. Una sucesión de inesperadas confesiones del artista que, entre risas, brindaron la oportunidad perfecta al humorista para lanzar un inesperado dardo a Iker Jiménez.

"¿Crees que el hombre ha llegado a la luna?", le preguntaba sin rodeos el humorista nada más acomodarse en el confesionario del programa, consciente de que la respuesta del artista jerezano iba a dar que hablar, con risas aseguradas. "Manuel, si te digo mi verdad, como yo soy, yo no me lo creo", comentó sin ningún tipo de reparos el invitado de este jueves, elaborando su respuesta ante la incredulidad del presentador.

Manu Sánchez no pierde la oportunidad de lanzar un dardo a Iker Jiménez con lo que José Mercé dice en 'El perro andaluz'

"Hombre, yo veo que no me cuadra que yo no entiendo yo cómo un gachó de estos puede llegar a la luna, hace así, y después ya no se sabe más nada, ni yo he visto más nada", insistió José Mercé mientras el conductor de 'El perro andaluz' se preparaba para formular la siguiente cuestión en la lista. "A ver cómo sale esta. ¿Es cierto que has dicho alguna vez que Bin Laden no existió?", preguntó Manu Sánchez temiendo una escena similar.

José Mercé asegura que no cree que el hombre llegara a la Luna y comparte su particular teoría sobre este episodio de la historia.#ElPerroAndaluzTVE pic.twitter.com/pOfGKIRi3K — El Perro Andaluz (@PerroAndaluzTVE) July 23, 2026

Y el artista no se cortó en compartir su teoría conspiranoica. "Es que Bin Laden no ha existido. Eso es un invento de los americanos", sentenció el jerezano mientras el comunicador trataba de encontrar las palabras para reaccionar. "Eso ellos sabrán lo que han hecho con eso, pero yo no me creo que haya existido Bin Laden", remató el cantante antes de que el andaluz sorprendiese con un inesperado dardo.

"Chúpate esa 'Horizonte'", añadió Manu Sánchez con tono jocoso, haciendo referencia al espacio que Iker Jiménez conduce en Cuatro además de 'Cuarto Milenio', que se centra también en los sucesos y los casos paranormales. Así, el último fichaje de TVE no dudaba en señalar de lleno a uno de los rostros más afianzados de la cadena de Mediaset.

Y obedeciendo la actualidad, el conductor de 'El perro andaluz' lanzó otro dardo. "Ahora están los argentinos conspirando con el Mundial…", subrayó el cómico en referencia a todas las teorías que han proliferado en redes sociales sobre el supuesto fraude con el que España se ha alzado con la victoria en el Mundial. "¡Pues no lleva tiempo José Mercé con esto!", añadió entre risas el cómico dejando entrever que el artista es bien conocido por su "escepticismo" ante varios temas.

"No te fías de lo que cuentan los americanos, entonces a ti como que la versión de los americanos es lo que no te da a ti como mucha fiabilidad", resumió el presentador sobre la férrea postura del músico sobre la existencia de Bin Laden. "Yo creo que eso es un invento de ellos, y entre ellos han hecho esa historia", insistió el invitado.

"Eso de que exista un Bin Laden que se haya creado allí en América, y que luego forme toda la que ha formado, y que no lo hayan cogido con lo que tienen…", reiteró el jerezano ante Manu Sánchez, que terminó comprando su hipótesis entre risas. "No me cuadra a mí", remató el invitado para zanjar el tema.