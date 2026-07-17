Manu Sánchez está haciendo un ruido atronador con sus sutiles dardos a Ana Rosa y 'El Hormiguero' en 'El Perro Andaluz'

El pasado jueves, durante su entrevista a Paula Vázquez en 'El perro andaluz', Manu Sánchez reconoció haber recibido amenazas de muerte desde que presenta el programa en TVE. Tras el revuelo generado por su confesión, esta semana ha dedicado su monólogo inicial a reflexionar, con sentido del humor, sobre esos mensajes de odio.

El presentador arrancó su alegato fingiendo arrepentimiento por sus opiniones recientes. "Hoy pido perdón por no haber escuchado tu ruego, pido perdón por las lágrimas de facha que hablan de mí", comenzó cantando, con ironía, haciendo alusión al famoso tema 'Devuélveme la vida', de Antonio Orozco. Pero después se puso serio para confesar que "se han cruzado conmigo límites insoportables".

Manu Sánchez quiso hacer públicos algunos de los mensajes que ha recibido: "Me lo hacen saber generosamente en mis redes sociales con sus faltitas de ortografía". "Se me ha dicho en un mensaje: 'Fuera de Andalucía. Sé dónde vives y vas a tener que mudarte'. Voy a decir una cosa por ahí no paso, prefiero que me maten a vivir otra mudanza", bromeaba, y añadía, en el mismo tono: "Amenazas de muerte vale, pero de mudanza no".

Los dardos de Manu Sánchez a Ana Rosa y 'El Hormiguero' y su defensa del humor

Durante el monólogo no se reprimió tampoco al lanzar dardos a Ana Rosa Quintana o 'El Hormiguero' por sus líneas editoriales. "Ahora que en la televisión todo es amor y nada estaba politizado. Ahora que Ana Rosa Quintana estaba en la gestión de los pisos turísticos que tiene en el centro de Sevilla y nunca opina del gobierno. Ahora que 'El Hormiguero' solo hace experimentos con Flipy y para nada hacen tertulias políticas donde a nadie se le ve ningún tipo de plumero. Ahora que OKDiario es ok porque cree que todo está bien y que Vito Quiles demuestra ser muy buen chiquillo porque solo hace preguntas sin meterse con nadie. Ahora voy yo y lo estropeo", soltó sin pudor.

A continuación, volvió a pedir perdón, "por no cumplir lo que algunos despistados exigen de mí". Y es que, algunos le acusan de no representarles con sus opiniones: "Yo no me represento ni a mí mismo". Y ha dejado claro que "esto es un programa de opinión. Lo hemos avisado y aquí lo repito, 'El perro andaluz' es un programa de opinión y si alguna vez se nos escapa un poquito de humor, eso que se llevan".

"Yo me dedico al humor porque el humor es una herramienta muy poderosa que además de hacer reír, molesta", aseguró Manu Sánchez. "Os pido perdón, de forma sincera, por haber dicho en este programa que los fascistas y los racistas existen. Perdón, no existen, yo me lo invento y lo politizo", ha continuado con su sarcasmo, y, lanzando un dardo a Iker Jiménez, añadió: "Ojalá tuviera yo un programa de esos de sucesos paranormales y poder decir que el fascismo no existe. Pero lo reconozco, el auge de la extrema derecha es mentira y me lo he inventado yo".

Lejos de quedarse ahí, también ha hecho alusión al polémico artículo de Mariano Rajoy sobre la selección francesa que tanto ruido ha generado: "Y hablando de racistas, ojalá tuviera yo la habilidad con la palabra de M. Rajoy para utilizar el humor y el sarcasmo porque en cuanto lo ha utilizado él, lo han entendido todos los torpes a la primera". Además, ha recordado que "ha llamado racista a Rajoy el partido de Le Pen, hay que ser muy racista para que a Le Pen le moleste. Eso tiene mucho mérito".

Acto seguido, Manu Sánchez ha explicado que "hoy tenía preparado un monólogo sobre un tema de actualidad. El tema es que estaba condenado el hermano de Pedro Sánchez por prevaricación, sin pruebas pero con indicios. Yo este monólogo lo haría, pero son ganas de politizar un programa que pagamos entre todos", ha continuado, tirando de ironía ante los que le critican.

Manu Sánchez pide "perdón por tener más principios que intereses"

Haciendo alusión a la inhabilitación a nueve años al hermano de Pedro Sánchez, le ha dicho que no se preocupe, que él "ahora que ha entrado Vox en la Junta de Andalucía, estoy inhabilitado para trabajar en Canal Sur mínimo 4 años, y no tengo pruebas ni indicios, pero tampoco ninguna duda". "Yo pido perdón a esas personas que dicen que las he decepcionado, pero que no habían venido a verme ni me han escuchado en la vida", ha proseguido el sevillano.

"Perdón por no esconderme mientras los nazis se quitan el pasamontañas. Perdón por dar la cara aunque me la partan mientras a muchos se les anda cayendo la careta. Perdón por tener más principios que intereses. Perdón por quien quiera molestarse si señalo el fascismo, el machismo, la xenofobia, el clasismo y la homofobia. Así es que perdón por defender en nuestra televisión pública, nuestra constitución que habla de no discriminar a ningún ciudadano o ciudadana por origen, sexo, condición, color de piel ni religión. Ya lo dijo don Joaquín Sabina que 'ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena'", ha sentenciado Manu Sánchez.