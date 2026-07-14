Iñaki López da la estocada a Mariano Rajoy tras sus palabras sobre Francia y le manda un aviso de lo que está por venir

Este lunes, Iñaki López arrancó 'Más Vale Tarde' analizando el conflicto diplomático que se ha generado con Francia a raíz del polémico artículo del expresidente Mariano Rajoy sobre el Mundial de fútbol. En su escrito, el expolítico del PP alababa a nuestro próximo rival, definiendo a la selección francesa como un equipo formidable, "eso sí, sin franceses".

Un comentario racista, haciendo alusión a la nacionalidad de los jugadores que, además, no era cierto. Ministros del país vecino no tardaron en salir a desmentir las palabras de Rajoy, cargando contra él, y recordando que todos los jugadores de la selección gala nacieron en el país, a excepción de tres. José Yélamo ya dedicó unos minutos de 'LaSexta Xplica' el pasado sábado a criticar el texto del expresidente, algo que también ha hecho este lunes su compañero de cadena, Iñaki López.

El presentador de 'Más Vale Tarde' recordó que este "es el segundo conflicto con nuestros vecinos que nos regala el Partido Popular en una semana tras su boicot a firmar un tratado de amistad con Francia". "Lo cierto es que nunca Rajoy había despertado tanto interés en el país vecino, probablemente por la dificultad de traducir sus greguerías", empezó diciendo el comunicador vasco.

"Pero no ha escandalizado a los galos que a Rajoy no le parezca cultural y genéticamente franceses los jugadores de su selección", añadía Iñaki López. Aunque cree que es ya es un clásico el hecho de que la derecha "guste de decir quién es patriota y quién no, lo cierto es que jamás hubiéramos sospechado tinte racista alguno en Rajoy. Vaya usted a saber".

Iñaki López no entiende que Rajoy todavía "no haya rectificado"

Aunque recuerda que "tampoco Rajoy era partidario de subir impuestos y lo hizo 40 veces durante su gobierno". "Yo sospecho que Rajoy creía haber dado con otro de sus míticos giros humorísticos y en su cabeza todo sonaba fenomenal, pero después el papel no aguantó tanta ranciedad", aseguraba el presentador de La Sexta. Tal ha sido la polémica generada, que Iñaki López no entiende que el gallego todavía "no haya rectificado, ni explicado qué demonios quería decir en esta ocasión". "En caso contrario, me pregunto si para Rajoy merecerán vestir la elástica española jugadores como Lamine Yamal, Nico Williams o Aymeric Laporte", agregaba.

Acto seguido, mandó un mensaje a Mariano Rajoy: "Esa es la España que viene: diversa, variada e infinitamente más rica. Tenga confianza Mariano, en la gente de apellidos exóticos, nacidos fuera. Pueden ser unos españoles de bien, honrados y hasta patriotas. No todos van a salir como el emérito", sentenció Iñaki López, con dardo al rey Juan Carlos I.

Lo cierto es que las palabras del expresidente del Gobierno sobre la selección francesa han generado un conflicto diplomático. El último en pronunciarse al respecto ha sido Lamine Yamal. Hijo de marroquí y ecuatoguineana, a sus 19 años recién cumplidos es una de las estrellas de la selección española.

Al ser preguntado por los periodistas en una rueda de prensa sobre el artículo de Rajoy, Lamine Yamal ha contestado lo siguiente: "Mañana vamos a jugar uno de los partidos más bonitos que se puede jugar en un mundial, no creo que haya espacio para hablar de eso". Pero sí cree que "el fútbol si sirve para algo es para integrar la sociedad y no hay mejor que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración. El fútbol, al final, es eso, no hablar de lo que ha dicho otra persona", ha sentenciado.