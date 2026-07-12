José Yélamo se burla en La Sexta de Mariano Rajoy tras su polémica crítica sobre el España-Francia del Mundial

El último artículo de Mariano Rajoy sobre el Mundial de Fútbol en El debate está trayendo cola, incluso ha generado una polémica internacional. Este sábado 11 de julio, José Yélamo ha analizado en 'La Sexta Xplica' el texto del expresidente del Gobierno, con el que se ha mostrado muy crítico.

En su última publicación para el citado diario digital, el expolítico gallego da su opinión sobre el triunfo de España ante Bélgica del pasado viernes. Pero, además, también elogia al próximo rival de la selección española, la francesa, recordando que es "dos veces campeón del mundo y finalista en la última edición" y que "ha ganado todos los partidos en los que participó en este Mundial", además de ocupar "la primera posición del ranking FIFA".

Tras hablar del "altísimo nivel" de la selección francesa, por lo que, supone que será "un adversario formidable", mete la pata hasta el fondo al sacar a relucir la nacionalidad de los jugadores. "Eso sí, sin franceses", sentenció Rajoy, de forma errónea. Y es que solo tres de los futbolistas de la actual selección gala no nacieron en el país.

Mariano Rajoy ha desencadenado una ola de indignación en Francia, el Gobierno de Emmanuel Macron le ha tildado de "racista" por unas afirmaciones que califica de "absolutamente inaceptables" e incluso ha animado a la Federación Francesa de Fútbol a emprender "acciones legales".

José Yélamo, muy crítico con Mariano Rajoy tras su artículo sobre el Mundial: "Un alumno de Primaria podría escribir con la misma profundidad"

José Yélamo ha dedicado unos minutos de la última entrega de 'La Sexta Xplica' para analizar el controvertido texto del expresidente español. "Ya saben que nos está deleitando, entiéndese la ironía, en cada partido de la Selección con una especie de crónica que un alumno de Primaria podría escribir con la misma profundidad", bromeó el presentador, tras leer el último artículo de Mariano Rajoy.

Aunque "el problema" para José Yélamo "no es cómo escriba", que también lo considera "preocupante", sino que "el problema es lo que ha dicho hablando de Francia, el próximo rival de España en el Mundial". "No sé si es porque ve que hay mucho jugador negro o porque gran parte de estos futbolistas son descendientes de gente procedente de ex colonias francesas", criticó el andaluz, que recuerda que la mayoría de los jugadores han nacido en Francia occidental: "Que esto daría igual, el caso es que son franceses, que eso es lo importante".

El presentador de La Sexta considera que Rajoy "está haciendo suyo un argumento muy propio de la ultraderecha y de quienes dicen que españoles son los blanquitos". "Habría que preguntarle a Rajoy si Lamine Yamal o Nico Williams son españoles", sentenció, tirando de ironía, José Yélamo.