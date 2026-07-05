José Yélamo solo necesita una frase para sentenciar a Juanma Moreno y señala lo que muchos piensan del pacto del PP y Vox

Este sábado, 4 de julio, José Yélamo ha analizado en 'La Sexta Xplica' una de las noticias políticas del día: el pacto del Partido Popular con Vox en Andalucía. Este domingo, Juanma Moreno Bonilla ha tomado posesión como presidente de la Junta de Andalucía tras ser reelegido gracias a los votos del partido ultraderechista.

Pese a que en un primer momento Moreno Bonilla tachó de "inmoral e inasumible" la política medida de 'la prioridad nacional' exigida por Vox, finalmente ha acabado 'pasando por el aro'. Aunque el recién relegido presidente andaluz siempre ha mostrado un perfil más moderado dentro del PP, su partido poco a poco sí que ha ido adoptando el lenguaje de Vox, especialmente en materia de inmigración.

"Dos partidos, un solo lenguaje", han anunciado en el programa de La Sexta, tras la emisión de un vídeo donde se pueden ver las similitudes entre el líder de Vox, Santiago Abascal, y el de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo. Ambos no solamente han exigido al gobierno de la nación medidas contra la inmigración, sino que también han hablado de posible "pucherazo electoral" en caso de futuras elecciones, y han pedido en infinidad de ocasiones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que disuelva las Cortes y convoque elecciones generales.

José Yélamo analiza el pacto del PP y Vox en Andalucía: "Nunca un gobierno costó tan caro"

"Nunca, un gobierno autonómico del Partido Popular costó tan caro", empezaba diciendo sentenciando en una sola frase este acuerdo. "Solamente le faltaban dos diputados autonómicos a Juanma Moreno para ser presidente y al final se ha comido con patatas 150 medidas, entre ellas, la prioridad nacional, esa que decía que era inmoral e inasumible", añadía José Yélamo nada más arrancar 'La Sexta Xplica'.

Ya en la mesa de debate, analizaban las palabras de Miguel Tellado, el secretario general del PP, quien definía a Vox como "el partido afín más próximo" con el que, según él, comparten un "espacio ideológico: el centro-derecha". "Que no lo diga tanto no vaya a ser que Vox se ofenda", respondía el periodista Ignacio Escolar tras escuchar las declaraciones de Tellado.

En opinión del periodista, "claramente, los postulados que defiende el partido que preside Santiago Abascal y sus aliados internacionales, son cualquier cosa menos lo que históricamente ha sido el centro-derecha". Además, reconoce que la situación política de Juanma Moreno en Andalucía "era difícil", pero manifiesta su sorpresa ante la rapidez del pacto: "Pensaba que esto iba a ser mucho más largo".

También confesaba estar sorprendido por el hecho de que el andaluz "no intentara alguna otra vía, que no intentase una oferta sobre la mesa de investidura para el Partido Socialista que, de haberla presentado, le hubiera colocado en algún compromiso al PSOE". Y recuerda que en Extremadura "el nuevo líder del PSOE está planteando ese tipo de acuerdos a María Guardiola".

"Si tú directamente ni lo intentas, es muy difícil que puedas poner en una contradicción al partido de enfrente", opina Ignacio Escolar. "A mí me ha sorprendido que, sin agotar la primera vuelta prácticamente, en un pis pas lo firmo, me lo quito de encima y para adelante", ha sentenciado el periodista en el programa presentado por José Yélamo.