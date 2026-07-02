Sanción a Atresmedia: La Justicia condena al grupo de comunicación a indemnizar a la autora de la célebre frase 'la he liado parda'

Atresmedia acaba de recibir un importante varapalo judicial. Y es que la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al grupo audiovisual a pagar 50.000 euros por utilizar sin consentimiento, durante casi 20 años, la voz y la imagen de la protagonista de uno de los vídeos más virales de la historia de la televisión en España.

¿Quién no ha visto el vídeo de una socorrista diciendo a los micrófonos de Antena 3: "Vamos, que la he liado parda, ¿sabes?"? Estas míticas declaraciones se produjeron en el verano de 2008, cuando la joven intentó explicar el percance en una piscina que había obligado a evacuar a decenas de vecinos en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes. Según contó, había mezclado dos sustancias en la piscina, lo que había provocado una nube tóxica en la urbanización de dicho municipio.

El vídeo no tardó en viralizarse por la forma en que la socorrista explicó, visiblemente afectada, lo ocurrido. La sentencia obliga a Atresmedia a indemnizar con 50.000 euros a la joven por usar durante casi dos décadas su imagen y voz sin permiso en programas como 'El Intermedio' (La Sexta), 'Más de Uno' (Onda Cero) o en el documental por el 25 aniversario de Antena 3; conculcando así su honor y su imagen, dos derechos fundamentales protegidos por la Constitución.

La joven socorrista demandó a Atresmedia en el año 2021

Fue en el año 2021 cuando la socorrista decidió emprender acciones legales contra Atresmedia tras comprobar que varios medios pertenecientes al grupo llevaban años usando su voz y su imagen sin su autorización. La sentencia condenatoria cita varios ejemplos en donde se hizo uso de su imagen y voz: dos montajes en 'El Intermedio' o una tertulia en Onda Cero en 2018, donde, de hecho, los intervinientes hicieron bromas sobre el consumo de drogas. También en varias noticias sobre vídeos virales de los últimos años y en un programa de la emisora Europa FM.

En el recurso que presentó Atresmedia, que ha sido rechazado, se alegaba que debía prevalecer su liberta de expresión y que, el "la he liado parda" es ya "un recurso humorístico", un "mero recurso periodístico y un icono" que se usa sin intención de hacer daño a la joven". Sin embargo, la Audiencia de Madrid que ha interpuesto la multa falla que "no es una persona de notoriedad pública" y que nunca prestó su "consentimiento" para que esas declaraciones fueran utilizadas más allá de la noticia en 2008.

La sentencia justifica el pago de esta indemnización por los daños y perjuicios causados a la joven: ansiedad, hospitalizaciones y bajas médicas por ver su cara en televisión, redes sociales e incluso en merchandising. Los jueces puntualizan que Atresmedia no es responsable de la repercusión del vídeo, pero sí debe responder civilmente por haberla propiciado con ese uso sin el consentimiento de la afectada. "El daño moral, desde luego, es grave", sentencian los jueces, apoyados en un informe pericial.

Hay que destacar que la demandante reclamaba la estratosférica cifra de 300.000 euros, pero los magistrados consideraron que era "absolutamente desproporcionada", por lo que han dejado la cantidad en 50.000 euros. Además, esa sentencia alberga la orden de retirar esos contenidos de las plataformas de Atresmedia.

Tras remarcar que Atresmedia "ha contribuido a que la intervención en un programa informativo de la actora en el ya lejano 2008 no pierda actualidad", el tribunal apunta a la "reiterada utilización de la imagen y la voz de la demandante de forma insistente a lo largo de años, en ocasiones de forma denigrante". "Las emisiones televisivas y radiofónicas intensifican la lesión al derecho al honor y propia imagen al facilitar su acceso a un pública más extenso y generalista y potencialmente distinto al entorno digital, ampliando significativamente su alcance y capacidad de impacto", concluye en ese sentido la sentencia.