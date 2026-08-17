Reformulación en Atresmedia: La Sexta prepara numerosos cambios en 'Al rojo vivo' y 'Más vale tarde' para paliar su bajada de audiencia

La Sexta cerró la temporada con datos de audiencia bastante discretos después de haber sido superada por Cuatro en los últimos meses. Ni los fichajes de Aimar Bretos ni Marc Giró lograron hacer remontar a la cadena. Por ello, Atresmedia prepara algunos cambios significativos en dos de sus programas estrella: 'Al rojo vivo' y 'Más vale tarde'.

Desde el grupo de comunicación no están dispuestos a tirar la toalla y quieren revertir la situación de la cadena aprovechando también la salida de Javier Ruiz a La Séptima y los cambios que experimentará RTVE tratando de reconquistar a algunos de los espectadores que han perdido en este último año y medio.

Por ello, según avanza Yotele, desde Atresmedia trabajan en algunos cambios profundos en sus dos formatos diarios de actualidad. Y es que sin duda, 'Al rojo vivo' ha sido uno de los formatos que más ha pagado el subidón de audiencias que ha experimentado TVE en el último año y medio desde que Javier Ruiz se puso al frente de 'Mañaneros 360'. Por si fuera poco, en los últimos meses, 'En boca de todos' con Nacho Abad también ha conquistado la audiencia superando ya con asiduidad a su rival tras convertirse en uno de los principales azotes del gobierno de Pedro Sánchez.

Como muestra de esta pérdida de audiencia, 'Al rojo vivo' se quedó el pasado viernes en un bajo 6,2%, a casi cuatro puntos de 'En boca de todos', que marcó un 9,7% en Cuatro con David Aleman como presentador. Mientras que 'Mañaneros 360' sigue fuerte con Aida Bao como relevo temporal de Javier Ruiz tras anotar un 15,3%.

Es por ello, por lo que de cara a septiembre, 'Al rojo vivo' contará con una renovación total de su plató, su decorado y su imagen gráfica. Además también se trabaja en la incorporación de nuevos expertos y analistas a su equipo de colaboradores y se trabaja en el cambio de algunas dinámicas y contenidos en el espacio dirigido y presentado por Antonio García Ferreras.

'Más vale tarde' cambiará de plató y podría sumar alguna nueva cara

Por su parte, 'Más vale tarde' estrenará nueva etapa en las tardes de La Sexta tras la marcha de Cristina Pardo a Antena 3 para liderar 'La mesa', un nuevo espacio semanal que combinará actualidad y entretenimiento en el prime time. Así, no se descarta que la cadena incorpore a algún otro rostro de la cadena o haga algún fichaje externo para acompañar a Iñaki López al frente del programa.

Al igual que pasará con 'Al rojo vivo', 'Más vale tarde' también se cambiará de plató y renovará su imagen con la intención de relanzar sus audiencias. En este sentido, cabe señalar que al igual que le pasó a 'Al rojo vivo', el magacín de tarde también se ha visto superado cada tarde por 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora en La 2 e incluso algunos días hasta Xuso Jones le ha ganado la batalla con 'Lo sabe, no lo sabe'.

Asimismo, según el citado medio, desde Atresmedia no se descarta que los cambios en La Sexta afecten también a otros espacios de la cadena. Así, esta reformulación podría llegar también a 'La Sexta Xplica', el programa que conduce José Yélamo en el prime time de los sábados después de vivir una dura batalla por la audiencia frente a 'Malas Lenguas Noche', que regresa el sábado a La 2 tras su parón con Jesús Cintora como presentador.